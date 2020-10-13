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Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur’dan zehir zemberek açıklamalar
Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur evli bir adamla ilişki yaşadığı iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi oturdu. İddialara sosyal medyadan yaptığı paylaşımla cevap veren Tuğçe Tayfur'dan zehir zemberek açıklamalar geldi. Ebru Bayar'a sert sözlerle yanıt veren Tayfur, "Bana ahlak bekçiliği yapmaya çalışırken kasetlerin ortalıkta dolaşıyor" dedi.
Giriş Tarihi: 13.10.2020 13:12 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 13:13
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