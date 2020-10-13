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Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur’dan zehir zemberek açıklamalar

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur evli bir adamla ilişki yaşadığı iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi oturdu. İddialara sosyal medyadan yaptığı paylaşımla cevap veren Tuğçe Tayfur'dan zehir zemberek açıklamalar geldi. Ebru Bayar'a sert sözlerle yanıt veren Tayfur, "Bana ahlak bekçiliği yapmaya çalışırken kasetlerin ortalıkta dolaşıyor" dedi.

Giriş Tarihi: 13.10.2020 13:12 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 13:13
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Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur’dan zehir zemberek açıklamalar

Şarkıcı Ferdi Tayfur ile oyuncu Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur'un evli bir adamla ilişki yaşadığı iddiası magazin gündeminde ses getirdi.

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Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur’dan zehir zemberek açıklamalar

'Söylemezsem Olmaz' programına katılan Ebru Bayar, Tayfur'un bir süredir eşi Tolga Bayar ile aşk yaşadığını iddia etti.

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Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur’dan zehir zemberek açıklamalar

Eşiyle aralarında hiçbir sorun yokken Tuğçe Tayfur'un araya girdiğini ve boşanma aşamasına geldiklerini belirten Bayar, Tolga Bayar'ın 1 aydır çocuğunu görmediğini ileri sürdü.

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Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur’dan zehir zemberek açıklamalar

Tolga Bayar'ın Tuğçe Tayfur'la Maslak'ta lüks bir sitede ev tuttuklarını da iddia eden Ebru Bayar, kendisinin de aynı siteden çocuğuyla birlikte atıldığını söyledi.

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Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur’dan zehir zemberek açıklamalar

"DAVA AÇILANA KADAR ARKADAŞI OLDUM"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Tuğçe Tayfur, şunları söyledi:

"Atıp, tutuyordun ya 'boşanma davası' diye. Benim evli bir adamla, mutlu mesut evinde olan bir adamla işimin olmayacağını herkes bilir. Sen bunu bile bile 'lades' deyip, 5-6 yıl metres olmuşsun, ne anlatıyorsun? Ben bu adam davasını açana kadar arkadaşı oldum. Kimseyi kandırmadım, ne dediysem arkasındayım. He bu arada; keşke böyle olmasaydı, keşke daha farklı olsaydı her şey yaşadığımız bu durumda ama sen bana ahlak bekçiliği yapmaya çalışırken seks kasetlerin ortalıkta dolaşıyor. Anneme laf atana kadar onları kaldırt bence. Ben senin jenerasyonun olmamama rağmen annenin uyuşturucu sattığını biliyorum. Bu kadar şuursuz olman senin de bir şeyler kullanıyor olma ihtimalini destekliyor gibi."