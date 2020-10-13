ANA SAYFA
Ceyda Ateş’ten Buğra Toplusoy’a romantik kutlama
2013 yılında aşk yaşamaya başlayan Ceyda Ateş ve Buğra Toplusoy, iki yıl önce nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde anne baba olacak olmanın heyecanını yaşayan evlilik yıl dönümünü sosual medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. 32 haftalık hamile olan Ceyda Ateş, evlilik yıldönümünü sosyal medya hesabından böyle kutladı...
Giriş Tarihi: 13.10.2020 14:00 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 14:02
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13