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Ceyda Ateş’ten Buğra Toplusoy’a romantik kutlama

2013 yılında aşk yaşamaya başlayan Ceyda Ateş ve Buğra Toplusoy, iki yıl önce nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde anne baba olacak olmanın heyecanını yaşayan evlilik yıl dönümünü sosual medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. 32 haftalık hamile olan Ceyda Ateş, evlilik yıldönümünü sosyal medya hesabından böyle kutladı...

Giriş Tarihi: 13.10.2020 14:00 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 14:02
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Ceyda Ateş’ten Buğra Toplusoy’a romantik kutlama

Buğra Toplusoy, 2013 yılında aşk yaşadığı oyuncu Ceyda Ateş için ailesine rest çekip, Miami'ye yerleşerek inşaat sektöründe faaliyet gösterdi.

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Ceyda Ateş’ten Buğra Toplusoy’a romantik kutlama

Şimdilerde anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, evliliklerinde ikinci yılı geride bıraktı.

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Ceyda Ateş’ten Buğra Toplusoy’a romantik kutlama

32 yaşındaki Ateş, eşi ile evliliklerinin ikinci yıl dönümünü sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla kutladı.

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Ceyda Ateş’ten Buğra Toplusoy’a romantik kutlama

Eşi ile birlikte çekilen karesini yayınlayan oyuncu, paylaşımına şu notu düştü:
Hayatımın neşesi, yoldaşım... Benim yüreği güzel, evladımın babası sevgili kocam... İyi ki varsın... Evliliğimizin 2. yılı kutlu olsun. Seni seviyorum.

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Ceyda Ateş’ten Buğra Toplusoy’a romantik kutlama

Ateş'in gönderisine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.