Mardin'de romantik geceye alevli dokunuş! Samet Akaydın'dan eşine sürpriz

Milli futbolcu Samet Akaydın, oyuncu eşi Hazal Çağlar'ın 31. yaş gününü Mardin'de düzenlediği özel bir organizasyonla kutladı. Arkadaşlarının da eşlik ettiği kutlamada alevli davullarla hazırlanan gösteri geceye damga vurdu.

Oyuncu Hazal Çağlar ile milli futbolcu Samet Akaydın, 2025 yılında düzenlenen törenle hayatlarını birleştirmişti.

TRABZON'A TAŞINMIŞLARDI Akaydın'ın Trabzonspor'a transfer olmasının ardından Trabzon'da yaşamaya başlayan çift, bu kez Hazal Çağlar'ın doğum günü için Mardin'e gitti.

Eşinin yeni yaşını farklı bir organizasyonla kutlamak isteyen Akaydın, arkadaşlarıyla birlikte Mardin'de özel bir program hazırladı. Şehri gezen ekip, akşam saatlerinde ise yöresel müzik ve eğlencenin ön plana çıktığı sıra gecesine katıldı.

ALEVLİ DAVULLARLA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ Gece boyunca eşine "Prensesim" diye hitap eden Samet Akaydın, Hazal Çağlar için özel bir sürpriz hazırladı.

Mekânda sahne alan müzisyenler, üzerlerinde alevler bulunan davullarla gösteri gerçekleştirdi.