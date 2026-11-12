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Mardin'de romantik geceye alevli dokunuş! Samet Akaydın'dan eşine sürpriz

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Milli futbolcu Samet Akaydın, oyuncu eşi Hazal Çağlar'ın 31. yaş gününü Mardin'de düzenlediği özel bir organizasyonla kutladı. Arkadaşlarının da eşlik ettiği kutlamada alevli davullarla hazırlanan gösteri geceye damga vurdu.

Mardin'de romantik geceye alevli dokunuş! Samet Akaydın'dan eşine sürpriz 1

Oyuncu Hazal Çağlar ile milli futbolcu Samet Akaydın, 2025 yılında düzenlenen törenle hayatlarını birleştirmişti.

Mardin'de romantik geceye alevli dokunuş! Samet Akaydın'dan eşine sürpriz 2

TRABZON'A TAŞINMIŞLARDI

Akaydın'ın Trabzonspor'a transfer olmasının ardından Trabzon'da yaşamaya başlayan çift, bu kez Hazal Çağlar'ın doğum günü için Mardin'e gitti.

Mardin'de romantik geceye alevli dokunuş! Samet Akaydın'dan eşine sürpriz 3

Eşinin yeni yaşını farklı bir organizasyonla kutlamak isteyen Akaydın, arkadaşlarıyla birlikte Mardin'de özel bir program hazırladı. Şehri gezen ekip, akşam saatlerinde ise yöresel müzik ve eğlencenin ön plana çıktığı sıra gecesine katıldı.

Mardin'de romantik geceye alevli dokunuş! Samet Akaydın'dan eşine sürpriz 4

ALEVLİ DAVULLARLA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Gece boyunca eşine "Prensesim" diye hitap eden Samet Akaydın, Hazal Çağlar için özel bir sürpriz hazırladı.

Mardin'de romantik geceye alevli dokunuş! Samet Akaydın'dan eşine sürpriz 5

Mekânda sahne alan müzisyenler, üzerlerinde alevler bulunan davullarla gösteri gerçekleştirdi.

Mardin'de romantik geceye alevli dokunuş! Samet Akaydın'dan eşine sürpriz 6

Hazal Çağlar'ın doğum günü kutlamasından renkli anlar sosyal medyada da paylaşıldı. Görüntüler, çiftin takipçilerinden ilgi gördü.

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