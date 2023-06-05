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Yusuf Güney’den UFO çıkışı! “Uzaylılar ile savaşacağız”

Yıllar önce yaptığı "Astral seyahatle uzaya gittim" açıklamasıyla uzun süre gündemden düşmeyen Yusuf Güney, yine ilginç bir çıkışa imza attı. Uzaya merakıyla bilinen şarkıcı, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan UFO görüntüleri hakkında konuştu. 2024 ve 2025 yıllarında çok acayip şeyler yaşanacağını belirten Güney, "Uzaylılar ile savaşacağız" dedi.

Giriş Tarihi: 05.06.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 10:03
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Yusuf Güney’den UFO çıkışı! “Uzaylılar ile savaşacağız”

Şarkıcı Yusuf Güney, geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir programda uzayla ilgili şaşırtan açıklamalarda bulunmuştu. Astral seyahatle uzaya gittiğini söyleyen Güney, şu açıklamaları yapmıştı:

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Yusuf Güney’den UFO çıkışı! “Uzaylılar ile savaşacağız”

"Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Yani düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz. Gezegenler arası da ulaşım sağlayabiliyorsun. Bir süre Astral Seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım..."

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Yusuf Güney’den UFO çıkışı! “Uzaylılar ile savaşacağız”

"İki sene önce Ay'da su olduğunu söyledim mesela NASA daha yeni açıkladı. Mars'ta bildiğiniz yemyeşil bir göl var ve NASA bunu da yeni açıkladı..."

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Yusuf Güney’den UFO çıkışı! “Uzaylılar ile savaşacağız”

"NASA BİRÇOK BİLGİYİ BENDEN SONRA AÇIKLIYOR"

"Ay'ın karanlık tarafında bir askeri üs var. Bunu uzaydaki varlıkların yaptığını söyledim. Onu da yeni açıkladılar. NASA birçok bilgiyi benden sonra açıklıyor."

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Yusuf Güney’den UFO çıkışı! “Uzaylılar ile savaşacağız”

Açıklamalarıyla uzun süre gündemden düşmeyen şarkıcıdan şaşırtan yeni açıklamalar geldi.