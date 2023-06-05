05 Haziran 2023, Pazartesi
Yusuf Güney’den UFO çıkışı! “Uzaylılar ile savaşacağız”
Yıllar önce yaptığı "Astral seyahatle uzaya gittim" açıklamasıyla uzun süre gündemden düşmeyen Yusuf Güney, yine ilginç bir çıkışa imza attı. Uzaya merakıyla bilinen şarkıcı, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan UFO görüntüleri hakkında konuştu. 2024 ve 2025 yıllarında çok acayip şeyler yaşanacağını belirten Güney, "Uzaylılar ile savaşacağız" dedi.
Giriş Tarihi: 05.06.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 10:03
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