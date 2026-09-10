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Yüsra Geyik’in üniversite anısı olay oldu: Kıvanç Tatlıtuğ detayı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul"da Nihal karakterini canlandıran Yüsra Geyik, Enis Arıkan'ın YouTube kanalında üniversite yıllarına dair samimi itiraflarda bulundu. Aynı üniversitede eğitim gördüğü Kıvanç Tatlıtuğ'a o dönem ders notlarını verdiğini söyleyen oyuncunun itirafı gündem oldu.

Yüsra Geyik’in üniversite anısı olay oldu: Kıvanç Tatlıtuğ detayı 1

ATV'nin reyting listelerinde zirveyi gören dizisi "Altı Üstü İstanbul"da Nihal Cankaya karakterine hayat veren Yüsra Geyik, yeni rolüyle izleyicilerden tam not aldı.

Yüsra Geyik’in üniversite anısı olay oldu: Kıvanç Tatlıtuğ detayı 2

AİLESİ İÇİN MÜCADELE EDEN GENÇ BİR ABLA

Dizide ailenin tüm yükünü omuzlayan, sevgisiyle mantığı arasında sıkışıp kalan genç bir ablayı canlandıran Geyik, geçmişte yaptığı hatalı bir seçimin bedelini öderken hayatına giren güçlü ve tehlikeli bir adamla bambaşka bir girdabın içine sürükleniyor.

Yüsra Geyik’in üniversite anısı olay oldu: Kıvanç Tatlıtuğ detayı 3

ARKA SOKAKLAR'DAN ALTI ÜSTÜ İSTANBUL'A

Kariyerinde "Hayat Bilgisi" ve "Yabancı Damat" gibi sevilen yapımlarda rol alan Geyik, geniş kitleler tarafından ise "Arka Sokaklar" dizisinde 15 yıl boyunca canlandırdığı Zeliş (Zeliha Çoban) karakteriyle tanındı.

Yüsra Geyik’in üniversite anısı olay oldu: Kıvanç Tatlıtuğ detayı 4

"Altı Üstü İstanbul"daki yeni rolüyle de dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu, bu kez Enis Arıkan'ın YouTube kanalına konuk oldu.

Hayatına ve kariyerine dair samimi açıklamalarda bulunan Geyik, üniversite yıllarına ilişkin anlattıklarıyla da gündem oldu. Aynı üniversitede eğitim gördüğü Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili bir anısını paylaşan oyuncu, ünlü isme ders notlarını verdiğini söyledi.

Yüsra Geyik’in üniversite anısı olay oldu: Kıvanç Tatlıtuğ detayı 5

"KIVANÇ TATLITUĞ ÜNİVERSİTEDE NOTLARIMI İSTEMİŞTİ"

Üniversitede oldukça çalışkan bir öğrenci olduğunu anlatan Geyik, ders notlarını kırtasiyeye bıraktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ben üniversitede Kıvanç Tatlıtuğ'a bile not vermiştim. Aynı üniversitedeydik. Ben bütün derslerin notlarını kırtasiyeye bırakırdım. Bir gün bana, 'Kıvanç Tatlıtuğ notlarını istiyor' dediler. Ben de 'Aman Allah'ım!' dedim."

Yüsra Geyik’in üniversite anısı olay oldu: Kıvanç Tatlıtuğ detayı 6

"ÇOK ÇALIŞKANDIM"

Geyik, üniversite yıllarında ne kadar çalışkan olduğunu ise şu sözlerle anlattı:

"Ben çok çalışkandım. Annem bir gün bana, 'Okula gitme istersen' demişti. Ben de 'Gideceğim' diyordum."

Yüsra Geyik’in üniversite anısı olay oldu: Kıvanç Tatlıtuğ detayı 7

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yüsra Geyik'in Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili bu samimi itirafı kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

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