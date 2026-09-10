Yüsra Geyik’in üniversite anısı olay oldu: Kıvanç Tatlıtuğ detayı

ATV'nin sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul"da Nihal karakterini canlandıran Yüsra Geyik, Enis Arıkan'ın YouTube kanalında üniversite yıllarına dair samimi itiraflarda bulundu. Aynı üniversitede eğitim gördüğü Kıvanç Tatlıtuğ'a o dönem ders notlarını verdiğini söyleyen oyuncunun itirafı gündem oldu.

ATV'nin reyting listelerinde zirveyi gören dizisi "Altı Üstü İstanbul"da Nihal Cankaya karakterine hayat veren Yüsra Geyik, yeni rolüyle izleyicilerden tam not aldı.

AİLESİ İÇİN MÜCADELE EDEN GENÇ BİR ABLA Dizide ailenin tüm yükünü omuzlayan, sevgisiyle mantığı arasında sıkışıp kalan genç bir ablayı canlandıran Geyik, geçmişte yaptığı hatalı bir seçimin bedelini öderken hayatına giren güçlü ve tehlikeli bir adamla bambaşka bir girdabın içine sürükleniyor.

ARKA SOKAKLAR'DAN ALTI ÜSTÜ İSTANBUL'A Kariyerinde "Hayat Bilgisi" ve "Yabancı Damat" gibi sevilen yapımlarda rol alan Geyik, geniş kitleler tarafından ise "Arka Sokaklar" dizisinde 15 yıl boyunca canlandırdığı Zeliş (Zeliha Çoban) karakteriyle tanındı.

"Altı Üstü İstanbul"daki yeni rolüyle de dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu, bu kez Enis Arıkan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Hayatına ve kariyerine dair samimi açıklamalarda bulunan Geyik, üniversite yıllarına ilişkin anlattıklarıyla da gündem oldu. Aynı üniversitede eğitim gördüğü Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili bir anısını paylaşan oyuncu, ünlü isme ders notlarını verdiğini söyledi.