-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Mert Nobre oğlu Nicolas Nobre’nin düğününden kareleri paylaştı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Survivor 2026 şampiyonu Mert Nobre, uzun süredir gözlerden uzak tuttuğu oğlu Nicolas Nobre'yi evlendirdi. Nobre, oğlunun düğününden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaşırken Survivor'dan arkadaşı Murat Arkın da bu özel gününde onu yalnız bırakmadı.

Mert Nobre oğlu Nicolas Nobre’nin düğününden kareleri paylaştı 1

Türkiye'deki futbol kariyeriyle milyonların sevgisini kazanan, ardından Survivor şampiyonu olarak adından söz ettiren Mert Nobre, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. 45 yaşındaki eski futbolcu, oğlu Nicolas Nobre'yi düzenlenen törenle evlendirdi.

Mert Nobre oğlu Nicolas Nobre’nin düğününden kareleri paylaştı 2

Aile hayatını uzun yıllardır gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Nobre, oğlunun en özel gününde mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü isim, düğünden çekilen renkli fotoğrafları sosyal medya hesabında yayınladı.

Mert Nobre oğlu Nicolas Nobre’nin düğününden kareleri paylaştı 3

MURAT ARKIN YALNIZ BIRAKMADI

Nobre, oğlunun düğününden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaşırken Survivor'dan arkadaşı Murat Arkın da bu özel gününde onu yalnız bırakmadı.

Mert Nobre oğlu Nicolas Nobre’nin düğününden kareleri paylaştı 4

TÜRKİYE'DE 15 YIL FUTBOL OYNADI

Brezilya doğumlu Mert Nobre, Türkiye'de yaklaşık 15 yıl süren futbol kariyeri boyunca önemli takımlarda forma giydi. 2006 yılında Türk vatandaşlığına geçen ve "Mert" ismini alan Nobre, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük de yaptı.

Mert Nobre oğlu Nicolas Nobre’nin düğününden kareleri paylaştı 5

Daha sonra Survivor 2026 yarışmasına katılan Nobre, yüksek performansı ve mücadeleci yapısıyla dikkat çekerek şampiyonluğa ulaştı.

Eşi Priscila Nobre ile uzun yıllardır mutlu bir evlilik sürdüren Mert Nobre'nin Nicolas ve Valentina adında iki çocuğu bulunuyor. Başarılı isim, hem spor kariyeri hem de aile hayatıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Şöhretinin ardındaki hikâye ortaya çıktı! Akın Akınözü nasıl keşfedildi?
Sonraki Galeri
Şöhretinin ardındaki hikâye ortaya çıktı! Akın Akınözü nasıl keşfedildi?
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin