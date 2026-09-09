Mert Nobre oğlu Nicolas Nobre’nin düğününden kareleri paylaştı

Survivor 2026 şampiyonu Mert Nobre, uzun süredir gözlerden uzak tuttuğu oğlu Nicolas Nobre'yi evlendirdi. Nobre, oğlunun düğününden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaşırken Survivor'dan arkadaşı Murat Arkın da bu özel gününde onu yalnız bırakmadı.

Türkiye'deki futbol kariyeriyle milyonların sevgisini kazanan, ardından Survivor şampiyonu olarak adından söz ettiren Mert Nobre, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. 45 yaşındaki eski futbolcu, oğlu Nicolas Nobre'yi düzenlenen törenle evlendirdi.

Aile hayatını uzun yıllardır gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Nobre, oğlunun en özel gününde mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü isim, düğünden çekilen renkli fotoğrafları sosyal medya hesabında yayınladı.

MURAT ARKIN YALNIZ BIRAKMADI Nobre, oğlunun düğününden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaşırken Survivor'dan arkadaşı Murat Arkın da bu özel gününde onu yalnız bırakmadı.

TÜRKİYE'DE 15 YIL FUTBOL OYNADI Brezilya doğumlu Mert Nobre, Türkiye'de yaklaşık 15 yıl süren futbol kariyeri boyunca önemli takımlarda forma giydi. 2006 yılında Türk vatandaşlığına geçen ve "Mert" ismini alan Nobre, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük de yaptı.