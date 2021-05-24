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Yürekleri ağızlara getirdi... Fatma 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Fatma yeni sezon fragmanı...
Fatma 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sevilen oyuncu Burcu Biricik'in başrolünde yer aldığı Fatma dizisi sosyal medyada gündem oldu. Dijital dizi ve film izleme platformu Netflix'te yayınlanan diziye binlerce yorum yağdı. İlk sezonu yayınlanan dizinin yeni sezonu hakkında soruşturmalar hız kazandı. İşte, Fatma 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Fatma yeni sezon fragmanı...
Giriş Tarihi: 24.05.2021 00:01
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