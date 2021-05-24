24 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yürekleri ağızlara getirdi... Fatma 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Fatma yeni sezon fragmanı...

Yürekleri ağızlara getirdi... Fatma 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Fatma yeni sezon fragmanı...

Fatma 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sevilen oyuncu Burcu Biricik'in başrolünde yer aldığı Fatma dizisi sosyal medyada gündem oldu. Dijital dizi ve film izleme platformu Netflix'te yayınlanan diziye binlerce yorum yağdı. İlk sezonu yayınlanan dizinin yeni sezonu hakkında soruşturmalar hız kazandı. İşte, Fatma 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Fatma yeni sezon fragmanı...

Giriş Tarihi: 24.05.2021 00:01
  • 1
  • 7
Yürekleri ağızlara getirdi... Fatma 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Fatma yeni sezon fragmanı...

Fatma 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Fatma yeni sezon fragmanı için araştırmalar hız kazandı. Başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı "Fatma" dizisi dijital platformda yayın hayatına başladı. Psikolojik drama tarzında çekilen mini dizi yayınlandıüğı gündem itibaren sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer alıyor. Dizisinin ilk bölümü sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte, Fatma 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Fatma yeni sezon fragmanı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Yürekleri ağızlara getirdi... Fatma 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Fatma yeni sezon fragmanı...

Fatma, Özgür Önürme'nin kaleme aldığı ve Özer Feyzioğlu ile yönetmen koltuğunu paylaştığı psikolojik bir drama dizisi. Fatma dizisinin başrollerinde Burcu Biricik, Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan, Olgun Toker, Mustafa Tonak, Şehsuvar Aktaş, Umut Kurt, Sabahattin Yakut, Ecem Uzun yer alıyor.

  • 3
  • 7
Yürekleri ağızlara getirdi... Fatma 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Fatma yeni sezon fragmanı...

FATMA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Temizlikçi olarak çalışan Fatma'nın hayatı, bir süre önce hapishaneden çıkan kocası Zafer'in aniden ortadan kaybolmasıyla bambaşka bir hal alır.

  • 4
  • 7
Yürekleri ağızlara getirdi... Fatma 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Fatma yeni sezon fragmanı...

Kocasını aramaya başlayan Fatma, kendisini beklenmedik bir anda bir cinayet işlerken bulur.

  • 5
  • 7
Yürekleri ağızlara getirdi... Fatma 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Fatma yeni sezon fragmanı...

Bu cinayetten kocasının karanlık bağlantılarının haberdar olması ise Fatma'nın hayatı için büyük tehlike oluşturur. Fatma'nın hayatta kalabilmek için can almaya devam etmekten başka çaresi yoktur.