Yürekleri ağızlara getirdi... Fatma 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Fatma yeni sezon fragmanı...

Fatma 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Fatma yeni sezon fragmanı için araştırmalar hız kazandı. Başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı "Fatma" dizisi dijital platformda yayın hayatına başladı. Psikolojik drama tarzında çekilen mini dizi yayınlandıüğı gündem itibaren sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer alıyor. Dizisinin ilk bölümü sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte, Fatma 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Fatma yeni sezon fragmanı...