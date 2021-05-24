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Kurtlar Vadisi o sahnesiyle dikkat çekti! Süleyman Çakır ve Memati Baş…
Kurtlar Vadisi dizisi aradan yıllar geçmesine rağmen adından söz ettirmeyi başarıyor. İnce ince örülmüş sahneleri sağlam oyuncu kadrosuyla Kurtlar Vadisi, Türk dizileri arasında hala zirvedeki yerini koruyor. Kurtlar Vadisi'nin 44. Bölümünde birçok kişinin bilmediği bir detay gün yüzüne çıktı. Kurtlar Vadisi 2 sezon 44. bölümde Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği Süleyman Çakır'ın ameliyatta olduğu sahnede Memati Baş'ın (Gürkan Uygun) cezaevinde Çakır ile tanıştığı an tekrar gündeme geldi. İşte Necati Şaşmaz'ın canlandırdığı Polat Alemdar'lı Kurtlar Vadisi'nin 44 bölümü ve "Memati Baş-Süleyman Çakır" detayı…
Giriş Tarihi: 24.05.2021 01:49 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 01:50
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