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Yumruklar havada uçtu! Şarkıcı Güllü olaylı geceyi anlattı

Şarkıcı Güllü, Muğla'nın Fethiye ilçesinde işlettiği kamp alanında yaşadığı kavga ile gündem oldu. Yumrukların havada uçuştuğu tartışmanın davalık olduğu mal sahibiyle yaşandığı iddia edildi. Bugün mahkemeye suç duyurusunda bulunan şarkıcı, konunun tamamen tacizle alakalı olduğunu belirtti. Adliye önünde kameralara açıklama yapan Güllü, "Olay sadece şahsıma ve kızıma yapılan bir hareket. Kısacası taciz diyeyim, sizler anlayın." dedi.

Giriş Tarihi: 16.08.2021 16:49 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 16:49
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Yumruklar havada uçtu! Şarkıcı Güllü olaylı geceyi anlattı

Şarkıcı Güllü'nün Fethiye'de işlettiği yerde 9 Ağustos'ta bir kavga yaşandı. Konu, basına Güllü'nün mal sahibi ile kira bedelini ödemediği gerekçesiyle kavga ettiği şeklinde yansıdı. Güllü, bu kavgaya ilişkin bugün suç duyurusunda bulunduğunu belirterek kira borcu ve mal sahibine ilişkin iddiaları yalanladı.

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Yumruklar havada uçtu! Şarkıcı Güllü olaylı geceyi anlattı

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Fethiye Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusu dilekçesi sunan Güllü, daha sonra avukatı Mert Erdoğan ile basın açıklaması yaptı.

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Yumruklar havada uçtu! Şarkıcı Güllü olaylı geceyi anlattı

"KONU TAMAMIYLA TACİZLE ALAKALIDIR"

Güllü, "Olayın mal sahibim ile asla alakası yoktur. Bu Alper denen şahıs, bir kadının ayakları üzerinde tek başına durmasını çekemeyen bir beyefendi. Tamamıyla kendi reklamını yapmaya çalışan bir beyefendi. Altını çize çize söylüyorum, olayın mal sahibimle alakası kesinlikle yoktur. Alacak verecek tarzı hiçbir şekilde, o kadar gerginim ki, konuşamıyorum, husumetimiz yoktur. Sadece Alper Bey'in kendinin şu an açıklayamayacağım ancak ilerde davada zaten hep birlikte göreceğiz. Kirayla veya mal sahibiyle alakalı hiçbir şey yok. Olay sadece şahsıma ve kızıma yapılan bir hareket, öyle söyleyeyim size. Kısacası taciz diyeyim, sizler anlayın. Konu tamamıyla tacizle alakalıdır" dedi.

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Yumruklar havada uçtu! Şarkıcı Güllü olaylı geceyi anlattı

ÜÇ KİŞİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Üç kişiden şikayetçi olduğunu belirten Güllü, "Alper denen şahıstan, sevgilisi denen Begüm'den, Cihan denen bir beyefendiden oldum. Zaten programlara katılan da Alper Bey'in kendisi. Direkt bu üç şahıstan şikayetçi oldum. Yine üzerine basa basa söylüyorum, mal sahibimle hiçbir husumetim yoktur. Bu kişilerin, mal sahibimle yakından uzaktan alakası yok. Aslında bakarsanız mal sahibim de bu kişilerden sanırım mağdur" diye konuştu.

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Yumruklar havada uçtu! Şarkıcı Güllü olaylı geceyi anlattı

Kira borcunun olmadığını söyleyen Güllü, dekontlarını savcılığa sunduğunu da belirterek "Bakın dördüncü oldu, emin olduğum için yine söylüyorum, konunun dükkanımla veya mal sahibimle alakası kesinlikle uzaktan yakından yok. Sadece Alper denen şahsın, tek başına bir kadının ayakları üzerinde durmasını yedirememesidir. Daha fazla açıklama yapmak istemiyorum, çünkü çok gerginim" dedi.