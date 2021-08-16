Yumruklar havada uçtu! Şarkıcı Güllü olaylı geceyi anlattı

"KONU TAMAMIYLA TACİZLE ALAKALIDIR"

Güllü, "Olayın mal sahibim ile asla alakası yoktur. Bu Alper denen şahıs, bir kadının ayakları üzerinde tek başına durmasını çekemeyen bir beyefendi. Tamamıyla kendi reklamını yapmaya çalışan bir beyefendi. Altını çize çize söylüyorum, olayın mal sahibimle alakası kesinlikle yoktur. Alacak verecek tarzı hiçbir şekilde, o kadar gerginim ki, konuşamıyorum, husumetimiz yoktur. Sadece Alper Bey'in kendinin şu an açıklayamayacağım ancak ilerde davada zaten hep birlikte göreceğiz. Kirayla veya mal sahibiyle alakalı hiçbir şey yok. Olay sadece şahsıma ve kızıma yapılan bir hareket, öyle söyleyeyim size. Kısacası taciz diyeyim, sizler anlayın. Konu tamamıyla tacizle alakalıdır" dedi.