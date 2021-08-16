Aşkın Tarifi’nin Fırat’ı Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül arasında şok gerçek! Meğer aralarında...

Aşkın Tarifi dizisinde canlandırdığı Fırat karakteriyle dikkat çeken Kadir Doğulu, sosyal medyanın gündemine oturdu. Rol arkadaşı Serra Arıtürk ile samimi görüntüleriyle tartışmalara neden olan Doğulu, özel hayatıyla mercek altına alındı. Yakışıklı oyuncu Fatih Harbiye dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Neslihan Atagül ile 2016 yılında nikah masasına oturdu. Özel hayatlarıyla sık sık gündeme gelen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu aralarındaki boy farkıyla dikkat çekti. İşte sevenleri tarafından mercek altına alınan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ile birlikte birçok ünlünün boyları...