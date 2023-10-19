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Yönetmen Tülay Gökçimen’den Burcu Esmersoy’a İsrail tepkisi! Jet açıklama geldi: Ben değil ekibim beğendi
İşgalci İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepkiler çığ gibi büyürken Burcu Esmersoy, İsrailli oyuncu Gal Gadot Varsona'nın Davut Yıldızlı ve "İsrail'in yanındayım" ifadelerinin yer aldığı paylaşımını beğendi. Yönetmen Tülay Gökçimen ise Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik İsrail'in yaptığı katliamları hatırlatıp Esmersoy'un İsrail'i desteklediğini iddia ederek tepki gösterdi. Gökçimen'in isyanı sonrası Burcu Esmersoy'dan ilk açıklama geldi. Ünlü isim beğeni kendisinin değil ofisinden birinin yaptığını söyledi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 19.10.2023 15:00Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 15:02