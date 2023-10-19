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Esra Balamir’den Dilan Polat hakkında bomba sözler! Her şeyi ifşa etti! "Beş yıl önce otobüs durağından alıyordum"

Magazin programına konuk olan Esra Balamir, Dilan Polat hakkında açıklamalarıyla gündeme oturdu. 'Vergi kaçırma' iddialarıyla gündemde olan Polat ile 5 yıl önce yollarının kesiştiğini söyleyen Balamir, "Dilan'ı tanıdığımda kendi halinde bir kadındı. Kısa sürede bu kadar zengin olması beni şaşırttı" dedi. İşte merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 19.10.2023 16:44 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 16:44
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Esra Balamir’den Dilan Polat hakkında bomba sözler! Her şeyi ifşa etti! “Beş yıl önce otobüs durağından alıyordum”

Esra Balamir 2. Sayfa programına konuk oldu. Son günlerde 'Suç örgütü kurma', 'Vergi kaçırma' suçlamasıyla gündemde olan Dilan Polat hakkında konuşan Balamir, merak edilenleri anlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Esra Balamir’den Dilan Polat hakkında bomba sözler! Her şeyi ifşa etti! “Beş yıl önce otobüs durağından alıyordum”

Dilan Polat'ı magazin dünyasıyla tanıştıran Balamir, şu ifadeleri kullandı: "Dilan bir şekilde bana ulaştı. 'Ben fotoğrafçıyım' dedi. 'Demet Hanım'ın doğum fotoğraflarını çekmek isterim.' dedi.

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Esra Balamir’den Dilan Polat hakkında bomba sözler! Her şeyi ifşa etti! “Beş yıl önce otobüs durağından alıyordum”

O dönem de bir organizasyon vardı 'fotoğrafçı lazım mı' diye sordum. 'Evet' dediler. Ben de Dilan'ı çağırdım. 'Toplu taşımayla geleceğim beni alır mısın' dedi.

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Esra Balamir’den Dilan Polat hakkında bomba sözler! Her şeyi ifşa etti! “Beş yıl önce otobüs durağından alıyordum”

Kendisini gittim otobüs durağından aldım. Oradan çekime gittik, Demet Akalın ile tanıştı. Daha sonra Demet'in akşamları sahne programlarının fotoğraflarını çekmeye başladı.

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Esra Balamir’den Dilan Polat hakkında bomba sözler! Her şeyi ifşa etti! “Beş yıl önce otobüs durağından alıyordum”

Biraz zaman geçtikten sonra sosyal medyada, prodüksiyonlu çekimler, güzellik salonları açmalar falan başladı. Bu süreç dört yıl kadar sürdü. Nereye gitsem Dilan'ın billboardlarını görüyordum.