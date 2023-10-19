Esra Balamir’den Dilan Polat hakkında bomba sözler! Her şeyi ifşa etti! "Beş yıl önce otobüs durağından alıyordum"

Magazin programına konuk olan Esra Balamir, Dilan Polat hakkında açıklamalarıyla gündeme oturdu. 'Vergi kaçırma' iddialarıyla gündemde olan Polat ile 5 yıl önce yollarının kesiştiğini söyleyen Balamir, "Dilan'ı tanıdığımda kendi halinde bir kadındı. Kısa sürede bu kadar zengin olması beni şaşırttı" dedi. İşte merak edilen tüm detaylar...