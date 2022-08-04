04 Ağustos 2022, Perşembe
Yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan" filmi Fransa'da vizyonda | Yabancı basından büyük ilgi
Usta yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun 8. filmi "Bağlılık Hasan", geçtiğimiz gün Fransa'daki sinema salonlarında seyirciye sunuldu. Türkiye, ABD, Uzakdoğu, Latin Amerika ve Avustralya'daki çok sayıda uluslararası festivalde ilgi gören Semih Kaplanoğlu'nun ödüllü filmi olarak kayıtlara geçen "Bağlılık Hasan" filmi yabancı basından büyük ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 04.08.2022 19:48 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 20:27
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