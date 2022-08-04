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Haberler Galeri Yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan" filmi Fransa'da vizyonda | Yabancı basından büyük ilgi

Yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan" filmi Fransa'da vizyonda | Yabancı basından büyük ilgi

Usta yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun 8. filmi "Bağlılık Hasan", geçtiğimiz gün Fransa'daki sinema salonlarında seyirciye sunuldu. Türkiye, ABD, Uzakdoğu, Latin Amerika ve Avustralya'daki çok sayıda uluslararası festivalde ilgi gören Semih Kaplanoğlu'nun ödüllü filmi olarak kayıtlara geçen "Bağlılık Hasan" filmi yabancı basından büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 04.08.2022 19:48 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 20:27
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Yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun Bağlılık Hasan filmi Fransa’da vizyonda | Yabancı basından büyük ilgi

Dünya prömiyerini geçen sene 75. Cannes Film Festivali'nde "Belirli Bir Bakış" bölümünde gerçekleştiren ödüllü yapım, geçen sene aralık ayında Türkiye'de vizyona girmişti.

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Yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun Bağlılık Hasan filmi Fransa’da vizyonda | Yabancı basından büyük ilgi

Türkiye'nin Oscar adayı seçilen "Bağlılık Hasan", Çek Cumhuriyeti, Kudüs, Brezilya, Almanya, Hindistan, İtalya, Tayvan, Çin, İsveç, İspanya, Avustralya, Kanada ile ABD'de Denver, Şikago ve Minnesota'daki uluslararası festivaller ile yurt içinde Antalya ve Boğaziçi Film Festivali'nde gösterildi.

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Yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun Bağlılık Hasan filmi Fransa’da vizyonda | Yabancı basından büyük ilgi

Bazı festivallerde "Yumurta", "Süt", "Bal" ve "Buğday" filmleriyle birlikte izleyicinin beğenisine sunulan filmin yönetmeni Kaplanoğlu, festivaller kapsamında masterclass, film gösterimi ve basın buluşmasına da katıldı.

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Yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun Bağlılık Hasan filmi Fransa’da vizyonda | Yabancı basından büyük ilgi

Film, bu ay Hong Kong, Azerbaycan ve İngiltere'nin de arasında bulunduğu ülkelerde gösterimlerde izleyiciyle buluşacak.

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Yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun Bağlılık Hasan filmi Fransa’da vizyonda | Yabancı basından büyük ilgi

YURT İÇİ VE YURT DIŞI FESTİVALLERDE ÖDÜLLER ALDI

"Bağlılık Hasan" geçen yıl Antalya Film Festivali'nde "En İyi Görüntü", Boğaziçi Film Festivali'nde "En İyi Film", "En İyi Senaryo" ve "En İyi Görüntü Yönetmeni", Brezilya'da 45. Uluslararası Sao Paulo Film Festivalinde "Yılın En İyi Uluslararası Filmi", Şangay Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Film" ve "En İyi Erkek Oyuncu" aldı.