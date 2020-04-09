Karantinada olan Hande Erçel paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Corona virüs salgını nedeniyle sevgilisi Murat Dalkılıç'la birlikte evlerine kapanan Hande Erçel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Karantina günlerini eğlenceli hale getirmek için evlerinde müzik ve resimle ilgilenen Hande Erçel, son yaptığı paylaşımla adeta sosyal medyayı salladı.