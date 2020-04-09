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Haberler Galeri Karantinada olan Hande Erçel paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Karantinada olan Hande Erçel paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Corona virüs salgını nedeniyle sevgilisi Murat Dalkılıç'la birlikte evlerine kapanan Hande Erçel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Karantina günlerini eğlenceli hale getirmek için evlerinde müzik ve resimle ilgilenen Hande Erçel, son yaptığı paylaşımla adeta sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 09.04.2020 12:14 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 12:44
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Karantinada olan Hande Erçel paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Ünlü oyuncu Hande Erçel, corona virüs salgınının Türkiye'de de ortaya çıkmasının ardından evine kapanmıştı.

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Karantinada olan Hande Erçel paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Corona virüs salgınının Türkiye'de ortaya çıkmasının ardından sevgilisi Murat Dalkılıç ile evine kapanan Hande Erçel, 3.5 haftadır evden çıkmadı.

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Karantinada olan Hande Erçel paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Evlerinin alt katını 'karantina konservatuarı'na çeviren ikili resim ve müzik yaparak zamanlarını geçirmeye başladı. Resme olan yeteneği ile bilinen Hande Erçel, sevgilisine yağlıboya tablo yapmayı öğretirken, Murat Dalkılıç ise Hande Erçel'e enstrüman çalma dersi vermeye başladı.

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Karantinada olan Hande Erçel paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Yeğeni Aylin Mavi ile de sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmeyen Hande Erçel, son yaptığı paylaşımla adeta sosyal medyayı salladı.

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Karantinada olan Hande Erçel paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Yeğeniyle fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan oyuncu, sempatikliği ile takipçilerinin beğenisini topladı.