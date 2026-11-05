Oyuncu Yılmaz Bayraktar ve meslektaşı Sıla Özlem Önemli, uzun süredir devam eden birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Ünlü çiftin nikâhlarını herkesten gizli tuttuğu ortaya çıktı.

Yılmaz Bayraktar, kendisi gibi oyuncu olan Sıla Özlem Önemli ile 24 Eylül'de sade bir nikâh töreniyle dünyaevine girdi.

Evliliklerini bir süre gözlerden uzak tutmayı tercih eden çift, İstanbul'un Eminönü sokaklarında çekilen romantik karelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"BİR AİLE OLALI EPEY ZAMAN OLDU"

Ünlü çift, ortak paylaşımlarıyla evliliklerini hayranlarına duyurarak sürpriz yaptı. Bayraktar ve Önemli, mutluluklarını şu sözlerle ifade etti:

"Bir aile olalı epey zaman geçti ve artık bunu sizlere duyurmanın zamanı geldi."