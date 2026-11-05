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Yılmaz Bayraktar ve Sıla Özlem Önemli'nin gizli nikâhı ortaya çıktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Oyuncu Yılmaz Bayraktar ve meslektaşı Sıla Özlem Önemli, 24 Eylül'de sade bir nikâhla evlendi. Evliliklerini aylarca gizli tutan çift, romantik kareleriyle mutlu haberlerini duyurdu.

Yılmaz Bayraktar ve Sıla Özlem Önemli'nin gizli nikâhı ortaya çıktı 1

Oyuncu Yılmaz Bayraktar ve meslektaşı Sıla Özlem Önemli, uzun süredir devam eden birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Ünlü çiftin nikâhlarını herkesten gizli tuttuğu ortaya çıktı.

Yılmaz Bayraktar ve Sıla Özlem Önemli'nin gizli nikâhı ortaya çıktı 2

GİZLİCE EVLENDİLER

Yılmaz Bayraktar, kendisi gibi oyuncu olan Sıla Özlem Önemli ile 24 Eylül'de sade bir nikâh töreniyle dünyaevine girdi.

Yılmaz Bayraktar ve Sıla Özlem Önemli'nin gizli nikâhı ortaya çıktı 3

Evliliklerini bir süre gözlerden uzak tutmayı tercih eden çift, İstanbul'un Eminönü sokaklarında çekilen romantik karelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Yılmaz Bayraktar ve Sıla Özlem Önemli'nin gizli nikâhı ortaya çıktı 4

"BİR AİLE OLALI EPEY ZAMAN OLDU"

Ünlü çift, ortak paylaşımlarıyla evliliklerini hayranlarına duyurarak sürpriz yaptı. Bayraktar ve Önemli, mutluluklarını şu sözlerle ifade etti:

"Bir aile olalı epey zaman geçti ve artık bunu sizlere duyurmanın zamanı geldi."

Yılmaz Bayraktar ve Sıla Özlem Önemli'nin gizli nikâhı ortaya çıktı 5

Çiftin evlilik haberi, hayranlarından çok sayıda tebrik mesajı aldı.

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