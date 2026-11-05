Cüneyt Arkın'ın mirasçıları 6 şirkete karşı hukuk mücadelesi başlattı

Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın ailesi, sanatçının başrolünde yer aldığı filmlerin televizyon kanallarında, sosyal medyada ve dijital platformlarda izinsiz yayınlandığı iddiasıyla hukuk mücadelesi başlattı. Arkın'ın mirasçıları, 6 şirkete dava açtı.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022 tarihinde geçirdiği kalp durması (kardiyak arrest) sonucu 84 yaşında hayatını kaybetmişti. Sanatçının ailesi, Arkın'ın filmlerinin telif haklarının korunması amacıyla harekete geçti.

6 FİLM ŞİRKETİNE DAVA Hürriyet'in haberine göre, Arkın'ın başrolünde yer aldığı filmlerin televizyon kanallarında, sosyal medyada ve dijital platformlarda izinsiz yayınlandığını öne süren ailesi; Erman Film, Arzu Film, Burç Film, Uzman Filmcilik, Sistem Filmcilik ve Fanatik Dijital Görüntü Sistemleri'ne dava açtı. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri'nde açılan davalarda, filmlerin izinsiz kullanımının önlenmesi ve üçüncü kişilere dağıtımının durdurulması için tedbir kararı da talep edildi.

"HERHANGİ BİR HAK DEVRİ SÖZLEŞMESİ BULUNMUYOR" Cüneyt Arkın'ın mirasçıları, eşi Betül Cüreklibatır ile oğulları Kaan ve Murat Cüreklibatır oldu. Ailenin avukatı Bişar Abdi Alınak tarafından mahkemeye sunulan dilekçelerde, Arkın'ın söz konusu filmlerin yayınlanmasına izin verdiğini gösteren herhangi bir hak devri sözleşmesinin bulunmadığı belirtildi.

Dilekçede, filmlerin televizyonlarda ve dijital platformlarda yayınlanmasına rağmen sanatçının ve mirasçılarının herhangi bir gelir elde etmediği ifade edilerek şu sözlere yer verildi: "Cüneyt Arkın ve mirasçıları, televizyonlarda ve dijital platformlarda yayınlanan davaya konu filmlerden en ufak bir gelir elde edememiştir. Mirasçıları da mevcut durumda edememektedir." Filmlerin çoğaltıldığı, yayıldığı, erişime açıldığı ve üçüncü kişilerin kullanımına sunulduğu öne sürülerek söz konusu kullanımların hukuka aykırı olduğu savunuldu.