18 Mart 2025, Salı
Yıllarca küs kalmışlardı! Petek Dinçöz Tanyeli'ye böyle veda etti
Tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan ve entübe edilen eski oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Tanyeli'ye sanat camiasından birçok ünlü isim peş peşe taziye paylaşımları yayınladı. Tanyeli'nin 20 yıl boyunca küs kaldığı ve tedavi sürecinde barıştığı akrabası Petek Dinçöz de yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 18.03.2025 11:23 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 11:23