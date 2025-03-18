Yıllarca küs kalmışlardı! Petek Dinçöz Tanyeli’ye böyle veda etti

KÜSLÜĞÜN SEBEBİ...

Petek Dinçöz'ün "Kariyerimin başında Tanyeli bana hiç yardımcı olmadı" sözleri üzerine Tanyeli şu şekilde cevap vermişti: "Benim onların geçmişlerini bilmem onların hoşuna gitmiyor. Petek'in annesi bana 'Petek oryantal olsun' dedi, ben de 'hayır' dedim.Onun iyiliği için ama sonra annesi Petek'i doldurdu 'Tanyeli seni kıskandı' diye... Ben Petek, okulunu okusun üniversitesini okusun istedim ama yanlış algılandı. Ben Teyzem için sustum"