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Yıllarca küs kalmışlardı! Petek Dinçöz Tanyeli'ye böyle veda etti

Tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan ve entübe edilen eski oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Tanyeli'ye sanat camiasından birçok ünlü isim peş peşe taziye paylaşımları yayınladı. Tanyeli'nin 20 yıl boyunca küs kaldığı ve tedavi sürecinde barıştığı akrabası Petek Dinçöz de yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.03.2025 11:23 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 11:23
Yıllarca küs kalmışlardı! Petek Dinçöz Tanyeli’ye böyle veda etti

Uzun süredir mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düşen oryantal Tanyeli'nin vefatı sanat camiasını yasa boğdu.

Yıllarca küs kalmışlardı! Petek Dinçöz Tanyeli’ye böyle veda etti

Tedavi gördüğü hastane yaşamını yitiren Tanyeli'nin vefatının ardından sanat camiasından yakın dostları, peş peşe taziye mesajları yayınladı.

Yıllarca küs kalmışlardı! Petek Dinçöz Tanyeli’ye böyle veda etti

Eski oryantal ile akrabalığı olan Petek Dinçöz de yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Yıllarca küs kalmışlardı! Petek Dinçöz Tanyeli’ye böyle veda etti

Tanyeli ile yıllar sonra barışan Dinçöz, "Tanyeli ablam nurlar içinde, ışıklarla uyu. Rabbim mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

Yıllarca küs kalmışlardı! Petek Dinçöz Tanyeli’ye böyle veda etti

Ünlü akrabaların yıllardır süren bu küslüğü Dinçöz'ün ziyareti ile sona ermişti. Küslüğünün sebebi ise Dinçöz'ün akrabası olan Tanyeli'nin kendisine hiç destek olmadığını açıklamasıydı.

Yıllarca küs kalmışlardı! Petek Dinçöz Tanyeli’ye böyle veda etti

KÜSLÜĞÜN SEBEBİ...

Petek Dinçöz'ün "Kariyerimin başında Tanyeli bana hiç yardımcı olmadı" sözleri üzerine Tanyeli şu şekilde cevap vermişti: "Benim onların geçmişlerini bilmem onların hoşuna gitmiyor. Petek'in annesi bana 'Petek oryantal olsun' dedi, ben de 'hayır' dedim.Onun iyiliği için ama sonra annesi Petek'i doldurdu 'Tanyeli seni kıskandı' diye... Ben Petek, okulunu okusun üniversitesini okusun istedim ama yanlış algılandı. Ben Teyzem için sustum"

Yıllarca küs kalmışlardı! Petek Dinçöz Tanyeli’ye böyle veda etti

İşte ünlü isimlerden Tanyeli'ye veda paylaşımları...

SİBEL CAN

Yıllarca küs kalmışlardı! Petek Dinçöz Tanyeli’ye böyle veda etti

ALİŞAN

Yıllarca küs kalmışlardı! Petek Dinçöz Tanyeli’ye böyle veda etti

EBRU GÜNDEŞ

Yıllarca küs kalmışlardı! Petek Dinçöz Tanyeli’ye böyle veda etti

ŞARKICI ZARA

Yıllarca küs kalmışlardı! Petek Dinçöz Tanyeli’ye böyle veda etti

SERAY SEVER

Yıllarca küs kalmışlardı! Petek Dinçöz Tanyeli’ye böyle veda etti

DEMET AKALIN