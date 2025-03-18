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Sosyal medyada dikkat çekti! Pelin Akil'den kafa karıştıran hamle...

"Arka Sıradakiler" dizisinde tanışan ve set arkadaşlıkları aşka dönüşüveren Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, 2016 yılında dünyaevine girdi. 2019 yılında ise Alin ve Lina ismini verdikleri ikiz kızlarını kucaklarına alan çift, bir süredir boşanma iddialarıyla gündeme geliyordu. Pelin Akil, eşi Anıl Altan'ın fotoğrafına attığı yorumla kafaları karıştırdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.03.2025 10:35 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 10:35
Sosyal medyada dikkat çekti! Pelin Akil’den kafa karıştıran hamle...

3 yıllık birlikteliklerini 2016 yılında evlilikle taçlandıran Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, boşanma haberleriyle gündeme geliyordu.

Sosyal medyada dikkat çekti! Pelin Akil’den kafa karıştıran hamle...

Alin ve Lina isminde ikiz kızları olan ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Sosyal medyada dikkat çekti! Pelin Akil’den kafa karıştıran hamle...

Anıl Altan, Instagram hesabından "Fazla paylaşım yapma (anlatma). Herkes arkadaşın değil." yazılı bir gönderi yayınladı.

Sosyal medyada dikkat çekti! Pelin Akil’den kafa karıştıran hamle...

Güne damgasını vuran hamle ise Pelin Akil'in eşi Anıl Altan'ın kayak pozuna yaptığı yorum oldu.

Sosyal medyada dikkat çekti! Pelin Akil’den kafa karıştıran hamle...

BARIŞTILAR MI?

Akil, eşine iki alev emojisi attı. Bunu gören takipçileri, Akil'in hamlesini bir barışma sinyali olarak yorumladı.

Sosyal medyada dikkat çekti! Pelin Akil’den kafa karıştıran hamle...

Ayrılık iddiaları ve barışma sinyalleri arasında gidip gelen çift, hayranları tarafından merakla takip ediliyor.

Sosyal medyada dikkat çekti! Pelin Akil’den kafa karıştıran hamle...

Pelin Akil