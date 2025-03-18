Sosyal medyada dikkat çekti! Pelin Akil'den kafa karıştıran hamle...

"Arka Sıradakiler" dizisinde tanışan ve set arkadaşlıkları aşka dönüşüveren Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, 2016 yılında dünyaevine girdi. 2019 yılında ise Alin ve Lina ismini verdikleri ikiz kızlarını kucaklarına alan çift, bir süredir boşanma iddialarıyla gündeme geliyordu. Pelin Akil, eşi Anıl Altan'ın fotoğrafına attığı yorumla kafaları karıştırdı.