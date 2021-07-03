Yıllar sonra yeniden bir aradalar! Kurtlar Vadisi'nin yıldızları sosyal medyada viral oldu! Memati'yle paylaşımı...

Kurtlar Vadisi'nin eski yıldızları yeniden bir arada! Türk televizyon tarihinin efsane dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nde unutulmaz isimlerinin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, dizinin hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Eski dostların yeniden bir araya geldiği fotoğraf karesi sosyal medyada viral oldu. Dizinin hayranları paylaşımın altında binlerce yorum yağdırdı. İşte o kare...