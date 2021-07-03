03 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yıllar sonra yeniden bir aradalar! Kurtlar Vadisi'nin yıldızları sosyal medyada viral oldu! Memati'yle paylaşımı...

Yıllar sonra yeniden bir aradalar! Kurtlar Vadisi'nin yıldızları sosyal medyada viral oldu! Memati'yle paylaşımı...

Kurtlar Vadisi'nin eski yıldızları yeniden bir arada! Türk televizyon tarihinin efsane dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nde unutulmaz isimlerinin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, dizinin hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Eski dostların yeniden bir araya geldiği fotoğraf karesi sosyal medyada viral oldu. Dizinin hayranları paylaşımın altında binlerce yorum yağdırdı. İşte o kare...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.07.2021 17:30
  • 1
  • 21
Yıllar sonra yeniden bir aradalar! Kurtlar Vadisi'nin yıldızları sosyal medyada viral oldu! Memati'yle paylaşımı...

Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakteriyle izleyicinin gönlünü fetheden Gürkan Uygun'la olan fotoğrafını paylaşınca sosyal medya yıkıldı. Dizide 2004-2005 sezonunda Elif Eylül'ün kardeş Eren Eylül karakterini canlandıran Kerem Fırtına, Gürkan Uygun'la olan fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Bir sezon diziye damga vuran iki karakterin yeniden bir arada olması, seyirciyi eski günlere götüdü. Fotoğrafın altına binlerce yorum yapıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
Yıllar sonra yeniden bir aradalar! Kurtlar Vadisi'nin yıldızları sosyal medyada viral oldu! Memati'yle paylaşımı...

Sevilen iki karakteri canlandıran Gürkan Uygun ve Kerem Fırtına yan yana gelince dizinin izleyicileri fotoğraf altına binlerce yorum attı.

  • 3
  • 21
Yıllar sonra yeniden bir aradalar! Kurtlar Vadisi'nin yıldızları sosyal medyada viral oldu! Memati'yle paylaşımı...

İşte o kare...

  • 4
  • 21
Yıllar sonra yeniden bir aradalar! Kurtlar Vadisi'nin yıldızları sosyal medyada viral oldu! Memati'yle paylaşımı...

Özellikle Memati Baş karakteri diziye damgasını vuran karakterlerden.

  • 5
  • 21
Yıllar sonra yeniden bir aradalar! Kurtlar Vadisi'nin yıldızları sosyal medyada viral oldu! Memati'yle paylaşımı...

Kurtlar Vadisi'nde 97 bölüm ve Pusu'da 162 bölüm boyunca rol alan Gürkan Uygun Memati karakteriyle milyonların gönlüne taht kurdu.