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Bir neslin kabusunu bilemedi sosyal medyayı yıktı geçti! Milyoner'de Kartal Tibet detayı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'e bir neslin kabusu olan sahne sorusu damga vurdu. Yarışmacı, Kartal Tibet'in başrolünü oynadığı filmdeki detayı bilemeyince izleyiciler şaşkına döndü, soru kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlandı ve yarışmacıya 'bir neslin kabusunu nasıl bilemezsin?' sorusu yöneltildi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o soru ve yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...

Giriş Tarihi: 04.07.2021 03:04 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 04:05
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Bir neslin kabusunu bilemedi sosyal medyayı yıktı geçti! Milyoner'de Kartal Tibet detayı

Milyoner'e geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Yeşilçam efsanesi Kartal Tibet'in başrolünü oynadığı bir filmdeki soru damga vurdu.

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Bir neslin kabusunu bilemedi sosyal medyayı yıktı geçti! Milyoner'de Kartal Tibet detayı

Milyonların adı gibi bildiği soruya yanlış cevap veren yarışmacı sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

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Bir neslin kabusunu bilemedi sosyal medyayı yıktı geçti! Milyoner'de Kartal Tibet detayı
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Bir neslin kabusunu bilemedi sosyal medyayı yıktı geçti! Milyoner'de Kartal Tibet detayı
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Bir neslin kabusunu bilemedi sosyal medyayı yıktı geçti! Milyoner'de Kartal Tibet detayı