25 Eylül 2021, Cumartesi
Yıllar sonra İbrahim Tatlıses’le bir araya geldi! Günel Zeynalova'nın son halini gören tanıyamadı! "Kendine ne yaptın?"
İbrahim Tatlıses'in 1990'lı yılların sonunda Azerbaycan'da keşfettiği Günel Zeynalova, 'Oy Didem' şarkısıyla hafızalara kazınmıştı. 11 yıl sonra sahne alan İbrahim Tatlıses'in konserine katılan Günel Zeynalova, o anları takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcının son halini görenler ise tanımakta zorlandı. Günel'in paylaşımına "Kendine ne yaptın?" yorumları yağdı.
Giriş Tarihi: 25.09.2021 14:23 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 14:27
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