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Yıllar sonra İbrahim Tatlıses’le bir araya geldi! Günel Zeynalova'nın son halini gören tanıyamadı! "Kendine ne yaptın?"

İbrahim Tatlıses'in 1990'lı yılların sonunda Azerbaycan'da keşfettiği Günel Zeynalova, 'Oy Didem' şarkısıyla hafızalara kazınmıştı. 11 yıl sonra sahne alan İbrahim Tatlıses'in konserine katılan Günel Zeynalova, o anları takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcının son halini görenler ise tanımakta zorlandı. Günel'in paylaşımına "Kendine ne yaptın?" yorumları yağdı.

Giriş Tarihi: 25.09.2021 14:23 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 14:27
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Yıllar sonra İbrahim Tatlıses’le bir araya geldi! Günel Zeynalova’nın son halini gören tanıyamadı! Kendine ne yaptın?

Uğradığı silahlı saldırı sonucunda 11 yıl sonra ilk kez sahne alan İbrahim Tatlıses'i yalnız bırakmayan isimler arasında Günel Zeynalova da vardı. Yaptırdığı estetiklerle adından söz ettiren şarkıcının son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yıllar sonra İbrahim Tatlıses’le bir araya geldi! Günel Zeynalova’nın son halini gören tanıyamadı! Kendine ne yaptın?

Tatlıses'le çekildiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşan ünlü ismi görenler tanımakta zorlandı.

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Yıllar sonra İbrahim Tatlıses’le bir araya geldi! Günel Zeynalova’nın son halini gören tanıyamadı! Kendine ne yaptın?

Günel paylaşımında "Manevi babamdır. Beni sizlere sevenlerime tanıtandır. Yıllar sonra sizi izlemekten keyif aldım. Böyle bir ses bir daha gelmez…" dedi.

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Yıllar sonra İbrahim Tatlıses’le bir araya geldi! Günel Zeynalova’nın son halini gören tanıyamadı! Kendine ne yaptın?

Sahneye ilk çıktığında 13 yaşında olan Günel'in estetikli son görüntüsü o halinden daha genç gösteriyordu. Ünlü şarkıcıya "Kendine ne yaptın?" yorumları yağdı.

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Yıllar sonra İbrahim Tatlıses’le bir araya geldi! Günel Zeynalova’nın son halini gören tanıyamadı! Kendine ne yaptın?

90'lı yıllarda adından sıkça söz ettiren Günel Zeynalova, estetikle değiştiğini ve Michael Jackson'a benzediğini yazan takipçilerine tepki gösterdi.