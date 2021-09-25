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Kalp Yarası'nda Ferit'ten önemli karar! Ayşe’nin avukatı olacak

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümüne, Ayşe'nin Baha'yı öldürmediğine inanan Ferit, Ayşe'nin avukatı olmaya karar vermesi damga vuracak. İşte Kalp Yarası'nın merakla beklenen 13. bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 25.09.2021 12:50 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 12:50
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Kalp Yarası’nda Ferit’ten önemli karar! Ayşe’nin avukatı olacak

13.Bölüm:

Ayşe, Hüseyin'in tuttuğu avukatın manipülasyonu sonucu üzerine atılan suçu kabul ederek cezaevine girer.

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Kalp Yarası’nda Ferit’ten önemli karar! Ayşe’nin avukatı olacak

Ayşe'nin Baha'yı öldürmediğine inanan Ferit, Ayşe'nin avukatı olmaya karar verir. Ferit'in "Sana inanıyorum, avukatın ben olacağım" demesi Ayşe'yi umutlandırır.

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Kalp Yarası’nda Ferit’ten önemli karar! Ayşe’nin avukatı olacak

Ancak Ferit, Baha ile Ayşe'nin birbirlerini sevdiği düşüncesini aşmakta zorlanmaktadır.

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Kalp Yarası’nda Ferit’ten önemli karar! Ayşe’nin avukatı olacak

Ayşe'nin masumiyetinin kanıtı olan video Azade'nin elindedir. Azade gelin olarak hiçbir zaman kabullenemediği Ayşe yüzünden oğlunun ölümden dönmesini sindiremez.

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Kalp Yarası’nda Ferit’ten önemli karar! Ayşe’nin avukatı olacak

Vicdanı ve anneliği arasında sıkışan Azade, Ayşe'nin kurtarıcısı olabilecek mi?