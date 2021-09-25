25 Eylül 2021, Cumartesi
Kalp Yarası'nda Ferit'ten önemli karar! Ayşe’nin avukatı olacak
Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümüne, Ayşe'nin Baha'yı öldürmediğine inanan Ferit, Ayşe'nin avukatı olmaya karar vermesi damga vuracak. İşte Kalp Yarası'nın merakla beklenen 13. bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 25.09.2021 12:50 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 12:50
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