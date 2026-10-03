Yolsuzluk eleştirileriyle gündeme gelen Mahsun Kırmızıgül’e "şeffaflık" çağrısı
Yolsuzluk ve hesap sorma çıkışlarıyla gündeme gelen Mahsun Kırmızıgül'ün konser ve özel organizasyonlardan elde ettiği yüksek kazançlar tartışma konusu oldu. Gecede yüz binlerce dolar kazandığı iddia edilen ünlü ismin bu gelirlerinin resmi kayıtlara ne ölçüde yansıdığı ise akıllarda büyük bir soru işareti bıraktı.
Her fırsatta adalet ve dürüstlük vurgusu yapan Mahsun Kırmızıgül'ün, Kıbrıs konserleri ve lüks düğünlerden elde ettiği iddia edilen milyonluk kazançların vergi kayıtlarına nasıl yansıdığı kafalarda soru işareti bıraktı.
KIRMIZIGÜL'E HODRİ MEYDAN
Sabah Gazetesi'nden Ömer Karahan, kaleme aldığı yazıda Mahsun Kırmızıgül'e seslenerek ünlü sanatçının sahne gelirleriyle ilgili şeffaflık çağrısında bulundu. Karahan, yazısında Kırmızıgül'ün yolsuzluk ve hırsızlık konusunda yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak, hesap sorulacaksa bunun herkes için geçerli olması gerektiğini savundu.
Söz konusu yazıda şu ifadelere yer verildi:
"Mahsun Kırmızıgül çıkıp yolsuzluktan, hırsızlıktan, hesap sormaktan söz ediyor. Ben de tam bu noktada kendisine katılıyorum. Hesap sorulsun ama hesap sorulacaksa herkese sorulsun. Ve madem konu para, vergi ve kamu vicdanı; o zaman söze önce insanın kendi hesabından başlamak gerekir.
"HODRİ MEYDAN"
Mahsun Bey, hodri meydan! Sahne faturalarınızı açıklayın. Çünkü karşımızda yılda bir kez sahneye çıkan bir sanatçı yok. Kıbrıs'ta otel galaları var. Yılbaşı programları var. Özel organizasyonlar var. Düğünler var. Konserler var.
Örneğin, Ağustos 2024'te Gaziantep'te iş insanı Mahsun Altunkaya'nın kızının düğününde sahne aldığınız haberlerde açıkça yer aldı. Peki, bu düğünden ne kadar ücret aldınız? Faturası ne kadardı? Kim adına kesildi? Vergi kayıtlarına hangi tutar girdi? Bilmiyoruz. Çünkü kamuya açık kaynaklarda ücret ve fatura bilgisi yok.
Geçtiğimiz aylarda İstanbul Boğazı'nda lüks bir otelde düzenlenen düğünde 400 bin dolar aldığınız sektörde konuşuluyor. Bunun faturalandırılması nasıl oldu, mesela?
Kıbrıs sahnelerinizde de konuşulan rakamlar var. 2023 yılbaşı için Kıbrıs'taki bir otelde konser vereceğiniz ve bu performans için 12 milyon TL ücret alacağınız basına yansıdı. Aradan iki yıl geçti. 2026'ya girerken bu kez Kıbrıs sahnesi için basına yansıyan rakam 450 bin dolar, dönemin karşılığıyla yaklaşık 19 milyon 200 bin TL oldu. Bu rakam birden fazla haber kaynağında yer aldı. Şimdi güncel Kıbrıs kaşenizin 250 bin dolar olduğu konuşuluyor.