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Yolsuzluk eleştirileriyle gündeme gelen Mahsun Kırmızıgül’e "şeffaflık" çağrısı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yolsuzluk ve hesap sorma çıkışlarıyla gündeme gelen Mahsun Kırmızıgül'ün konser ve özel organizasyonlardan elde ettiği yüksek kazançlar tartışma konusu oldu. Gecede yüz binlerce dolar kazandığı iddia edilen ünlü ismin bu gelirlerinin resmi kayıtlara ne ölçüde yansıdığı ise akıllarda büyük bir soru işareti bıraktı.

Yolsuzluk eleştirileriyle gündeme gelen Mahsun Kırmızıgül’e "şeffaflık" çağrısı 1

Her fırsatta adalet ve dürüstlük vurgusu yapan Mahsun Kırmızıgül'ün, Kıbrıs konserleri ve lüks düğünlerden elde ettiği iddia edilen milyonluk kazançların vergi kayıtlarına nasıl yansıdığı kafalarda soru işareti bıraktı.

Yolsuzluk eleştirileriyle gündeme gelen Mahsun Kırmızıgül’e "şeffaflık" çağrısı 2

KIRMIZIGÜL'E HODRİ MEYDAN

Sabah Gazetesi'nden Ömer Karahan, kaleme aldığı yazıda Mahsun Kırmızıgül'e seslenerek ünlü sanatçının sahne gelirleriyle ilgili şeffaflık çağrısında bulundu. Karahan, yazısında Kırmızıgül'ün yolsuzluk ve hırsızlık konusunda yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak, hesap sorulacaksa bunun herkes için geçerli olması gerektiğini savundu.

Yolsuzluk eleştirileriyle gündeme gelen Mahsun Kırmızıgül’e "şeffaflık" çağrısı 3

Söz konusu yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Mahsun Kırmızıgül çıkıp yolsuzluktan, hırsızlıktan, hesap sormaktan söz ediyor. Ben de tam bu noktada kendisine katılıyorum. Hesap sorulsun ama hesap sorulacaksa herkese sorulsun. Ve madem konu para, vergi ve kamu vicdanı; o zaman söze önce insanın kendi hesabından başlamak gerekir.

Yolsuzluk eleştirileriyle gündeme gelen Mahsun Kırmızıgül’e "şeffaflık" çağrısı 4

"HODRİ MEYDAN"

Mahsun Bey, hodri meydan! Sahne faturalarınızı açıklayın. Çünkü karşımızda yılda bir kez sahneye çıkan bir sanatçı yok. Kıbrıs'ta otel galaları var. Yılbaşı programları var. Özel organizasyonlar var. Düğünler var. Konserler var.

Örneğin, Ağustos 2024'te Gaziantep'te iş insanı Mahsun Altunkaya'nın kızının düğününde sahne aldığınız haberlerde açıkça yer aldı. Peki, bu düğünden ne kadar ücret aldınız? Faturası ne kadardı? Kim adına kesildi? Vergi kayıtlarına hangi tutar girdi? Bilmiyoruz. Çünkü kamuya açık kaynaklarda ücret ve fatura bilgisi yok.

Yolsuzluk eleştirileriyle gündeme gelen Mahsun Kırmızıgül’e "şeffaflık" çağrısı 5

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Boğazı'nda lüks bir otelde düzenlenen düğünde 400 bin dolar aldığınız sektörde konuşuluyor. Bunun faturalandırılması nasıl oldu, mesela?

Kıbrıs sahnelerinizde de konuşulan rakamlar var. 2023 yılbaşı için Kıbrıs'taki bir otelde konser vereceğiniz ve bu performans için 12 milyon TL ücret alacağınız basına yansıdı. Aradan iki yıl geçti. 2026'ya girerken bu kez Kıbrıs sahnesi için basına yansıyan rakam 450 bin dolar, dönemin karşılığıyla yaklaşık 19 milyon 200 bin TL oldu. Bu rakam birden fazla haber kaynağında yer aldı. Şimdi güncel Kıbrıs kaşenizin 250 bin dolar olduğu konuşuluyor.

Yolsuzluk eleştirileriyle gündeme gelen Mahsun Kırmızıgül’e "şeffaflık" çağrısı 6

"RESMİ KAYITLARA GİRDİ Mİ?"

Yanlış anlaşılmasın. Ben, 'Bu paraları neden kazanıyorsunuz?' diye sormuyorum. Kazanın. Sanatçısınız. Talep görüyorsanız 100 bin dolar da isteyin, 500 bin dolar da. Benim sorum başka...

Basında yüz binlerce dolar olarak konuşulan bu sahne gelirlerinin ne kadarı resmi kayıtlara giriyor? Maaşlı çalışan daha maaşını görmeden vergisini ödüyor. Esnafın kasası denetleniyor. Bir şirketin faturası inceleniyor.

Yolsuzluk eleştirileriyle gündeme gelen Mahsun Kırmızıgül’e "şeffaflık" çağrısı 7

O hâlde gecede yüz binlerce dolar kazandığı haberleştirilen sanatçıların gelirleri için aynı soruyu sormak neden ayıp olsun, öyle değil mi? Hele o sanatçı çıkıp ülkeye yolsuzluk ve hırsızlık üzerinden hesap soruyorsa... O zaman çıta daha da yükselir.

Çünkü şeffaflık başkalarından istenecek bir erdem değildir. Önce insanın kendi hesabında başlar.

Mahsun Bey, siz hesap sormayı seviyorsunuz. Buyurun, bu kez hesap çok yakınınızda... Basında milyonlarca lira ve yüz binlerce dolar olarak açıklanan sahne ücretleriyle beyan edilen gelirleri karşılaştırın.

Sonuçta hiçbir sorun yoksa onu da açıkça ortaya koyun. Çünkü kimsenin itibarını söylentiyle lekelemek doğru değil. Ama ortada eksik beyan varsa, onu da şöhretin arkasına saklamayın."

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