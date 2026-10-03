Basında yüz binlerce dolar olarak konuşulan bu sahne gelirlerinin ne kadarı resmi kayıtlara giriyor? Maaşlı çalışan daha maaşını görmeden vergisini ödüyor. Esnafın kasası denetleniyor. Bir şirketin faturası inceleniyor.

Yanlış anlaşılmasın. Ben, 'Bu paraları neden kazanıyorsunuz?' diye sormuyorum. Kazanın. Sanatçısınız. Talep görüyorsanız 100 bin dolar da isteyin, 500 bin dolar da. Benim sorum başka...

O hâlde gecede yüz binlerce dolar kazandığı haberleştirilen sanatçıların gelirleri için aynı soruyu sormak neden ayıp olsun, öyle değil mi? Hele o sanatçı çıkıp ülkeye yolsuzluk ve hırsızlık üzerinden hesap soruyorsa... O zaman çıta daha da yükselir.

Çünkü şeffaflık başkalarından istenecek bir erdem değildir. Önce insanın kendi hesabında başlar.

Mahsun Bey, siz hesap sormayı seviyorsunuz. Buyurun, bu kez hesap çok yakınınızda... Basında milyonlarca lira ve yüz binlerce dolar olarak açıklanan sahne ücretleriyle beyan edilen gelirleri karşılaştırın.

Sonuçta hiçbir sorun yoksa onu da açıkça ortaya koyun. Çünkü kimsenin itibarını söylentiyle lekelemek doğru değil. Ama ortada eksik beyan varsa, onu da şöhretin arkasına saklamayın."