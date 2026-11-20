15 gündür kendisinden haber alınamayan ve hayatından endişe edilen 2 çocuk annesi Yıldız Koca, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına ulaşan bir ihbarın ardından Esenyurt'ta bulundu. Programa siyah kapüşonlu paltosuyla katılan Koca'nın şapkasını çıkarmamakta ısrar etmesi dikkat çekti.

Programda daha önce gündeme gelen "Yedi bavulla evden ayrıldı" iddiasını reddeden Yıldız Koca, yanında biri lacivert, diğeri gri olmak üzere yalnızca iki valiz bulunduğunu söyledi. Eşiyle uzun süredir aynı evde iki yabancı gibi yaşadıklarını ve ayrı odalarda kaldıklarını anlatan Koca, boşanma sürecini başlattığını öğrenen kayınpederinin kendisine, "Boşanmak istiyorsan evimden çık, evimi kilitleyeceğim" dediğini öne sürdü.

Eşi Yasin Koca'dan fiziksel şiddet görmediğini ancak tehditlere maruz kaldığını ileri süren Yıldız Koca, eşinin babasına yönelik de tehditkâr ifadeler kullandığını iddia etti. Koca, eşinin kendisine, "Senin baban bana para vermek zorunda, ben olmasam açsınız" dediğini aktardı.

Yaşadığı gerginlikler nedeniyle KADES üzerinden uzaklaştırma kararı aldırdığını belirten Koca, çocuklarını yanına almak istediğini ancak henüz uygun yaşam koşullarını oluşturamadığını ifade etti.

MÜGE ANLI: "NEDEN O PALTONU ÇIKARMIYORSUN?

Müge Anlı, programa siyah kapüşonlu paltosuyla katılan ve paltosunu çıkarmamakta ısrar eden Yıldız Koca'ya dikkat çekti. Anlı, Koca'nın tavrını Yaprak Dökümü dizisinde pembe paltosunu çıkarmayan kız kardeşe benzeterek, "Niye o paltosunu çıkarmıyor acaba?" diye sordu.

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen, Yıldız Koca'nın kapüşonunu çıkarmamasına tepki göstererek, kapüşonunu takınca tanınmayacağını mı düşündüğünü anlamadığını dile getirdi.

Öte yandan Müge Anlı, Yıldız Koca'nın babasına seslenerek, "Senin kızının da durumu iyi değil" dedi.