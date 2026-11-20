Zıt renkli kombini dikkat çekti! Sinem Ünsal'ın kumaş tutkusu şaşırttı

Uzak Şehir dizisinde Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal, Kadıköy'de katıldığı aile davetinde tercih ettiği fıstık yeşili elbisesi ve pembe hırkasıyla dikkat çekti. Zıt renkleri bir arada kullanmayı sevdiğini söyleyen oyuncunun tarzı sosyal medyada gündem olurken, moda ve rahatlık üzerine yaptığı eski açıklaması yeniden hatırlandı.

Ozan Akbaba ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisinde hayat verdiği Alya karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Sinem Ünsal, bu kez ekran performansının yanı sıra günlük stiliyle magazin gündeminde yer aldı. Önceki gün Kadıköy'de kameralara yansıyan Ünsal, tercih ettiği renkli kombinle dikkatleri üzerine çekti.

FISTIK YEŞİLİ ELBİSE VE PEMBE HIRKA UYUMU Aile içi bir davete katılmak üzere hazırlandığını belirten Sinem Ünsal, fıstık yeşili elbisesi ve beline bağladığı pembe hırkasıyla objektiflere poz verdi. Muhabirlerin yönelttiği "Hollywood esintisi gibi geldi bize" yorumuna samimiyetle karşılık veren güzel oyuncu, "Aile içi bir davete katılacağım, özenle hazırlandım. Hollywood esintisi mi bilmiyorum ama bugün böyle zıt renkler hoşuma gitti" ifadelerini kullandı.

"YARIN SABAH MARDİN'E DÖNECEĞİM" Rol aldığı Uzak Şehir dizisinin yakaladığı başarıya dair soruları da yanıtlayan Ünsal, set temposuna kısa bir mola verdiğini anlattı. Dizinin gidişatından duyduğu memnuniyeti dile getiren oyuncu, "Dizi çok güzel gidiyor, maşallah. Bugün repodayım. Davetlere katılacağım, ailemi göreceğim ve yarın sabah Mardin'e döneceğim" dedi.

KUMAŞ TUTKUSU ŞAŞIRTMIŞTI Zıt renkleri bir araya getirdiği stili sosyal medyada kısa sürede yüz binlerce görüntülenmeye ulaşan Sinem Ünsal'ın bu tercihi, moda anlayışına dair geçmişte yaptığı açıklamaları da yeniden gündeme getirdi.

Daha önce katıldığı bir davette giyim tarzında önceliğinin konfor olduğunu vurgulayan Ünsal, "Benim için en önemlisi rahatlık. Modayı tabii ki takip ediyorum ama bazı parçaları gördüğümde giymemem gerektiğini düşünüyorum. Kumaşa da her zaman dikkat ederim. Yurt dışı seyahatlerimde güzel kumaşlar aramayı, hatta kumaş satın almayı da seviyorum" sözleriyle stil ipuçlarını paylaşmıştı.