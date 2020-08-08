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Yıldız Çağrı Atiksoy Berk Oktay’a aşkını sosyal medyadan haykırdı!

Bir dönem aynı dizide rol alan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'un yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı. Bir süredir birlikte olan ikili aşklarını duyururken sosyal medya paylaşımları da peş peşe geldi. Berk Oktay'ın "Rabbim'in armağanı. Sefa geldin gönlüme" mesajı ile yaptığı paylaşımın ardından Yıldız Çağrı Atiksoy da aşkını sosyal medyadan haykırdı.

Giriş Tarihi: 08.08.2020 15:35 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 15:37
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Yıldız Çağrı Atiksoy Berk Oktay’a aşkını sosyal medyadan haykırdı!

Bir dönem aynı dizide rol alan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, sürpriz bir aşka yelken açmıştı.

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Yıldız Çağrı Atiksoy Berk Oktay’a aşkını sosyal medyadan haykırdı!

Güzel oyuncu, Instagram hesabından sevgilisi Berk Oktay ile fotoğraflarını yayınladı.

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Yıldız Çağrı Atiksoy Berk Oktay’a aşkını sosyal medyadan haykırdı!

Yıldız Çağrı Atiksoy'un " 'Seninle tüm dünyamı değiştirmeye hazırım' dedi. Ben de bir ömür elini bırakmamaya" notunu eklediği paylaşım, 20 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

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Yıldız Çağrı Atiksoy Berk Oktay’a aşkını sosyal medyadan haykırdı!

"BEN AŞIK OLDUM"

Atiksoy'un, duygusal mesajında, "Ben aşık oldum" ve "Sonsuzluğumuz bir olsun sevgilim" etiketlerini kullanması dikkat çekti.

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Yıldız Çağrı Atiksoy Berk Oktay’a aşkını sosyal medyadan haykırdı!

"RABBİMİN ARMAĞANI"

Berk Oktay da geçtiğimiz günlerde "Rabbim'in armağanı. Sefa geldin gönlüme" mesajı ile Yıldız Çağrı Atiksoy'a olan aşkını ilan etmişti.