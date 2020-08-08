Yıldız Çağrı Atiksoy Berk Oktay’a aşkını sosyal medyadan haykırdı!

Bir dönem aynı dizide rol alan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'un yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı. Bir süredir birlikte olan ikili aşklarını duyururken sosyal medya paylaşımları da peş peşe geldi. Berk Oktay'ın "Rabbim'in armağanı. Sefa geldin gönlüme" mesajı ile yaptığı paylaşımın ardından Yıldız Çağrı Atiksoy da aşkını sosyal medyadan haykırdı.