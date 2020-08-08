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Burcu Özberk estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti
Afili Aşk dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle geçtiğimiz yıla damgasını vuran ve hayran kitlesini büyüten Burcu Özberk, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri çeken paylaştığı tatil fotoğraflarıyla yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. Burcu Özberk hakkında araştırma yapanlar estetiksiz halini görünce şoke oldu. İşte Burcu Özberk'in estetiksiz hali...
Giriş Tarihi: 08.08.2020 15:59 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 16:04
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