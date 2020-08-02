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Yıldız Asyalı gözyaşlarını tutamadı: "Ona zarar vereni mahvedeceğim"
Yıldız Asyalı magazin gündemine bomba gibi düştü! Hayvan barınağından sahiplendiği köpeğini aşıya götürme bahanesi ile kendisinden alındığını söyleyen ünlü oyuncu Yıldız Asyalı gözyaşlarını tutamadı. "Köpeğimi geri istiyorum" diyen Yıldız Asyalı, "Ona zarar vereni mahvedeceğim" dedi.
Giriş Tarihi: 02.08.2020 16:43Güncelleme Tarihi: 02.08.2020 16:45