Yıldız Asyalı gözyaşlarını tutamadı: "Ona zarar vereni mahvedeceğim"

YILDIZ ASYALI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!

Yıldız Asyalı, sosyal medya hesabından köpeğini geri istedi ve gözyaşlarını tutamadı. Duruma isyan eden ünlü oyuncu "Bu ya canımı yakmak isteyenlerin bir oyunu ya da üstünde hiç durmayacağımı sananların ama hesaplarının tutmadığı bir oyunu ellerine yüzlerine bulaştırmaları?" şeklinde açıklamalar yaptı.