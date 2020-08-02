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Yıldız Asyalı gözyaşlarını tutamadı: "Ona zarar vereni mahvedeceğim"

Yıldız Asyalı magazin gündemine bomba gibi düştü! Hayvan barınağından sahiplendiği köpeğini aşıya götürme bahanesi ile kendisinden alındığını söyleyen ünlü oyuncu Yıldız Asyalı gözyaşlarını tutamadı. "Köpeğimi geri istiyorum" diyen Yıldız Asyalı, "Ona zarar vereni mahvedeceğim" dedi.

Giriş Tarihi: 02.08.2020 16:43 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020 16:45
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Yıldız Asyalı gözyaşlarını tutamadı: Ona zarar vereni mahvedeceğim

Hürriyet'in haberine göre; Ünlü oyuncu Yıldız Asyalı magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. "Biraz empati yapın" diye sitem eden oyuncu köpeğinin elinden alınmasına isyan etti. Ebru Uluer isimli kişinin köpeğini alıp kendisini engellediğini söyleyen isim gözyaşlarını tutamazken ağlayarak açıklamalarına devam etti. İşte Yıldız Asyalı'dan son dakika açıklamalar...

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Yıldız Asyalı gözyaşlarını tutamadı: Ona zarar vereni mahvedeceğim

YILDIZ ASYALI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!
Yıldız Asyalı, sosyal medya hesabından köpeğini geri istedi ve gözyaşlarını tutamadı. Duruma isyan eden ünlü oyuncu "Bu ya canımı yakmak isteyenlerin bir oyunu ya da üstünde hiç durmayacağımı sananların ama hesaplarının tutmadığı bir oyunu ellerine yüzlerine bulaştırmaları?" şeklinde açıklamalar yaptı.

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Yıldız Asyalı gözyaşlarını tutamadı: Ona zarar vereni mahvedeceğim

"Köpeğimi geri istiyorum" çağrısında bulunan Asyalı, paylaştığı videoda gözyaşlarını tutamadı. Asyalı açıklamasında "Ona zarar vereni mahvedeceğim!" dedi.

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Yıldız Asyalı gözyaşlarını tutamadı: Ona zarar vereni mahvedeceğim

"BİRAZ EMPATİ YAPIN"

Asyalı sosyal medya hesabından şunları yazdı: "Sevgili dostlarım olay birtakım kişilerin anlamsız yorumlarıyla çorba kıvamına geldi. Kısaca şöyle açıklayacağım; köpeği Ebru Uluer'den sahiplendim.

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Yıldız Asyalı gözyaşlarını tutamadı: Ona zarar vereni mahvedeceğim

Kendi ayarladığım araçla ücretini ödeyerek sabaha karşı İstanbul'a evime getirttirdim. Öğleden sonra Ebru Uluer beni telefonla arayıp köpeğin ameliyattan sonra yapılan son bir antibiyotik iğnesi olduğunu bir adamı yönlendirdiğini köpeği alıp iğneyi yaptırıp 1-2 saat içinde geri getireceğini söyledi.