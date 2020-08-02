Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı şair sorusunda elendi! İşte o şiir ve şairi!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı "Mavi, maviydi gökyüzü Bulutlar beyaz, beyazdı Boşluğu ve üzüntüsü İçinde ne garip yazdı...' dizeleri hangi şaire ait? sorusunda doğru cevabı bulamadı. ATV'nin rekortmen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'deki yarışmacı verdiği cevapla dikkat çekti. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru.