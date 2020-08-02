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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı şair sorusunda elendi! İşte o şiir ve şairi!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı şair sorusunda elendi! İşte o şiir ve şairi!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı "Mavi, maviydi gökyüzü Bulutlar beyaz, beyazdı Boşluğu ve üzüntüsü İçinde ne garip yazdı...' dizeleri hangi şaire ait? sorusunda doğru cevabı bulamadı. ATV'nin rekortmen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'deki yarışmacı verdiği cevapla dikkat çekti. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru.

Giriş Tarihi: 02.08.2020 01:17 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020 01:19
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı şair sorusunda elendi! İşte o şiir ve şairi!

ATV'de izleyicisi ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yeni bölümüyle dikkat çekti. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu rekortmen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan şiir sorusu damga vurdu.

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Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı şair sorusunda elendi! İşte o şiir ve şairi!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı "Mavi, maviydi gökyüzü Bulutlar beyaz, beyazdı Boşluğu ve üzüntüsü İçinde ne garip yazdı...' dizeleri hangi şaire ait? sorusunda doğru cevabı bulamadı.

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Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı şair sorusunda elendi! İşte o şiir ve şairi!
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı şair sorusunda elendi! İşte o şiir ve şairi!
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı şair sorusunda elendi! İşte o şiir ve şairi!