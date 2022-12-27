28 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yılbaşı akşamı Gönül Dağı yayınlanacak mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? 31 ARALIK TRT 1 YAYIN AKIŞI

Yılbaşı akşamı Gönül Dağı yayınlanacak mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? 31 ARALIK TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1 ekranlarının Cumartesi akşamlarına damga vuran Gönül Dağı dizisinin yılbaşı akşamı yayınlanıp, yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Dizinin takipçileri, yeni bölüm için araştırmalarına başlarken, "Yılbaşı akşamı Gönül Dağı var mı, yok mu? sorusunu gündeme getirdi. Peki, 31 Aralık Cumartesi akşamı Gönül Dağı'nın yeni bölümü yayınlanacak mı? İşte, merak edilenler...

Giriş Tarihi: 27.12.2022 17:16 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 08:48
  • 1
  • 9
Yılbaşı akşamı Gönül Dağı yayınlanacak mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? 31 ARALIK TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1 ekranlarının Cumartesi akşamlarna damga vuran dizisi Gönül Dağı, konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başarıyor. Reyting rekorları kıran dizinin yeni bölümleri ilgiyle takip ediliyor. Dizinin takipçileri yılbaşı akşamı Gönül Dağı var mı? sorusunu gündeme getirdi. İşte, Gönül Dağı'nın yeni bölümü hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Yılbaşı akşamı Gönül Dağı yayınlanacak mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? 31 ARALIK TRT 1 YAYIN AKIŞI

Başrollerinde Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya ve Ferdi Sancar'ın yer aldığı dizi izleyenler tarafından araştırılıyor.

  • 3
  • 9
Yılbaşı akşamı Gönül Dağı yayınlanacak mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? 31 ARALIK TRT 1 YAYIN AKIŞI

YILBAŞI AKŞAMI GÖNÜL DAĞI VAR MI?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 71. bölümü 31 Aralık 2022 Cumartesi akşamı izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

  • 4
  • 9
Yılbaşı akşamı Gönül Dağı yayınlanacak mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? 31 ARALIK TRT 1 YAYIN AKIŞI

2023 YILBAŞI YAYIN AKIŞI

ATV – Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel
FOX TV – Ata Demirer Gazinosu
Kanal D – Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Gazinosu
Show TV – Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel
Star TV – İbo Show
TV8 – O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
TRT 1 – Gönül Dağı

  • 5
  • 9
Yılbaşı akşamı Gönül Dağı yayınlanacak mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? 31 ARALIK TRT 1 YAYIN AKIŞI

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…