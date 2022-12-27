Yılbaşı akşamı Gönül Dağı yayınlanacak mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? 31 ARALIK TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1 ekranlarının Cumartesi akşamlarına damga vuran Gönül Dağı dizisinin yılbaşı akşamı yayınlanıp, yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Dizinin takipçileri, yeni bölüm için araştırmalarına başlarken, "Yılbaşı akşamı Gönül Dağı var mı, yok mu? sorusunu gündeme getirdi. Peki, 31 Aralık Cumartesi akşamı Gönül Dağı'nın yeni bölümü yayınlanacak mı? İşte, merak edilenler...