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Sinem Kobal kızı Lalin’i paylaştı sosyal medya yıkıldı! "Şefler mutfakta..."

2016 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal peş peşe iki çocuk sevinci yaşamıştı. Anne olmasının ardından ekranlara ara veren Kobal sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başardı. Kızlarını kameralardan uzakta büyüten Sinem Kobal'ın Lalin'le paylaşımı sosyal medyayı salladı. Lalin ile mutfakta verdiği bir pozu ilgi odağı olurken "Ne kadar büyümüş" yorumu yapıldı. İşte Sinem Kobal'ın o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 28.12.2022 10:31 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 10:31
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Sinem Kobal kızı Lalin’i paylaştı sosyal medya yıkıldı! Şefler mutfakta...

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan Sinem Kobal 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına almıştı.

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Sinem Kobal kızı Lalin’i paylaştı sosyal medya yıkıldı! Şefler mutfakta...

Anne olmasının ardından ekrana ara veren güzel oyuncu, yaklaşık 7 ay önce kızı Leyla'yı dünyaya getirerek ikinci kez anne olma sevinci yaşamıştı.

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Sinem Kobal kızı Lalin’i paylaştı sosyal medya yıkıldı! Şefler mutfakta...

Kenan İmirzalıoğlu ile magazin dünyasının en gözde çiftlerinden olan Kobal şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

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Sinem Kobal kızı Lalin’i paylaştı sosyal medya yıkıldı! Şefler mutfakta...

Kobal, kızı Lalin ile mutfakta verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşım, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlandı.

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Sinem Kobal kızı Lalin’i paylaştı sosyal medya yıkıldı! Şefler mutfakta...

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin ilgi odağı olurken "Ne kadar büyümüş" yorumu yapıldı.