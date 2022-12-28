Sinem Kobal kızı Lalin’i paylaştı sosyal medya yıkıldı! "Şefler mutfakta..."

2016 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal peş peşe iki çocuk sevinci yaşamıştı. Anne olmasının ardından ekranlara ara veren Kobal sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başardı. Kızlarını kameralardan uzakta büyüten Sinem Kobal'ın Lalin'le paylaşımı sosyal medyayı salladı. Lalin ile mutfakta verdiği bir pozu ilgi odağı olurken "Ne kadar büyümüş" yorumu yapıldı. İşte Sinem Kobal'ın o paylaşımı...