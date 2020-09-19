Yiğit Marcus Aral'ın partisinde koronavirüs skandalı! Yalanını Daria Kyryliuk ortaya çıkardı

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Ukraynalı model, sevgilisi Baran Güneş'in de korona olup yendiğini açıkladı. Daria Kyryliuk, bir takipçisinin "Virüsü nasıl kaptınız?" sorusuna verdiği şu yanıtla Marcus Aral'ın pişkin açıklamasının yalan olduğunu gözler önüne serdi:

