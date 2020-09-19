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Yiğit Marcus Aral'ın partisinde koronavirüs skandalı! Yalanını Daria Kyryliuk ortaya çıkardı

Yiğit Marcus Aral ve Şevval Şahin'in ev partisinin ardından birçok kişinin koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmış, Yiğit Marcus Aral ise 'Evimdeki partide kimse Corona olmadı' diyerek ihmalkarlığını örtmeye çalışmıştı. Yalanını partiye katılan Daria Kyryliuk ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi: 19.09.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 09:14
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Yiğit Marcus Aral'ın partisinde koronavirüs skandalı! Yalanını Daria Kyryliuk ortaya çıkardı

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın verdiği parti sonrası 10 arkadaşının koronavirüse yakalanması olay olmuştu. "Bizim partimizde ve yakın grubumuzda korona olan yok" diyen Marcus'un yalanını Daria Kyryliuk ortaya çıkardı.

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Yiğit Marcus Aral'ın partisinde koronavirüs skandalı! Yalanını Daria Kyryliuk ortaya çıkardı

Yiğit Marcus Aral'ın 31 Ağustos'ta Boğaz'daki villasında verdiği partiye katılan model, 9 Eylül'de pozitif çıkan koronavirüs test sonucunu paylaştı.

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Yiğit Marcus Aral'ın partisinde koronavirüs skandalı! Yalanını Daria Kyryliuk ortaya çıkardı

ŞİMDİ DE İNKAR ET!

Ukraynalı model, sevgilisi Baran Güneş'in de korona olup yendiğini açıkladı. Daria Kyryliuk, bir takipçisinin "Virüsü nasıl kaptınız?" sorusuna verdiği şu yanıtla Marcus Aral'ın pişkin açıklamasının yalan olduğunu gözler önüne serdi:

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Yiğit Marcus Aral'ın partisinde koronavirüs skandalı! Yalanını Daria Kyryliuk ortaya çıkardı

"Bir arkadaşımızın yaş günü partisinde sevgilimle virüsü kaptık. Partiden birkaç gün sonra orada olan birçok arkadaşımızın da test sonucu pozitif çıktı."

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Yiğit Marcus Aral'ın partisinde koronavirüs skandalı! Yalanını Daria Kyryliuk ortaya çıkardı

BİZİM PARTİMİZDE KORONA OLAN YOK

Aral'ın partisine katılan birçok kişinin koronaya yakalanmasını umursamayan Şahin de ihmalkarlığı sürdürüp yaş günü için Boğaz'daki villada kutlama yaptı.