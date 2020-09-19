HaberlerGaleriYiğit Marcus Aral'ın partisinde koronavirüs skandalı! Yalanını Daria Kyryliuk ortaya çıkardı
Yiğit Marcus Aral'ın partisinde koronavirüs skandalı! Yalanını Daria Kyryliuk ortaya çıkardı
Yiğit Marcus Aral ve Şevval Şahin'in ev partisinin ardından birçok kişinin koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmış, Yiğit Marcus Aral ise 'Evimdeki partide kimse Corona olmadı' diyerek ihmalkarlığını örtmeye çalışmıştı. Yalanını partiye katılan Daria Kyryliuk ortaya çıkardı.
Giriş Tarihi: 19.09.2020 09:11Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 09:14