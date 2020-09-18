Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten açıklama! Aşk 101 yeni sezon tarihi belli mi?

AŞK 101 KONUSU NEDİR?

1998 yılında geçen ve günümüze uzanan Aşk 101,okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmak üzere plan yapan 17 yaşında bir grup asi gencin hikayesini konu alıyor. Öğretmenlerini yeni basketbol koçlarına aşık etmek üzere işe koyulduklarında ise asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar.