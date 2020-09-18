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Haberler Galeri Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten açıklama! Aşk 101 yeni sezon tarihi belli mi?

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten açıklama! Aşk 101 yeni sezon tarihi belli mi?

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Dizi ve film izleme platformu Netflix'te yayınlanan Aşk 101'in yeni sezonu merak ediliyor. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan dizinin yeni sezonu iple çekiliyor. Dizinin başrolleri, Kubilay Aka, İpek Yazıcı ve Alina Boz'un koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından dizi çekimlerine ara verilmişti. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi belli mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 18.09.2020 23:09 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 23:13
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Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten açıklama! Aşk 101 yeni sezon tarihi belli mi?

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünyanın en büyük dizi ve film izleme platformları arasında yer alan Netflix'in Türk dizisi Aşk 101'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Hayranları dizinin yeni sezon tarihini sorgulamaya devam ediyor. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi belli mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten açıklama! Aşk 101 yeni sezon tarihi belli mi?

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN?

Aşk 101'in ikinci sezonunun ne zaman yayınlanacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Aşk 101 yeni sezon için tarih belli olur olmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

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Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten açıklama! Aşk 101 yeni sezon tarihi belli mi?

NETFLİX AŞK 101 YENİ SEZON FRAGMANI ÇIKTI MI?

Aşk 101 dizisinin ikinci sezon çekimlerine başlandığı, Kaan Urgancıoğlu'nun Instagram'da paylaştığı fotoğraf ile ortaya çıktı. Ancak Aşk 101 yeni sezon fragmanı henüz gelmedi.

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Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten açıklama! Aşk 101 yeni sezon tarihi belli mi?

AŞK 101 KONUSU NEDİR?

1998 yılında geçen ve günümüze uzanan Aşk 101,okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmak üzere plan yapan 17 yaşında bir grup asi gencin hikayesini konu alıyor. Öğretmenlerini yeni basketbol koçlarına aşık etmek üzere işe koyulduklarında ise asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar.

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Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten açıklama! Aşk 101 yeni sezon tarihi belli mi?

AŞK 101 OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kubilay Aka – Kerem

Kaan Urgancıoğlu – Kemal

Alina Boz – Eda

Pınar Deniz – Burcu

Mert Yazıcıoğlu – Sinan

Selahattin Paşalı – Osman