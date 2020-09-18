ANA SAYFA
Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten açıklama! Aşk 101 yeni sezon tarihi belli mi?
Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Dizi ve film izleme platformu Netflix'te yayınlanan Aşk 101'in yeni sezonu merak ediliyor. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan dizinin yeni sezonu iple çekiliyor. Dizinin başrolleri, Kubilay Aka, İpek Yazıcı ve Alina Boz'un koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından dizi çekimlerine ara verilmişti. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi belli mi? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 18.09.2020 23:09 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 23:13
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8