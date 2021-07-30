Yiğit Marcus Aral'a mahkemeden kötü haber

Magazin gündemine bomba gibi düşen olay sonrası Şevval Şahin eski sevgilisi hakkında sitem dolu bir mesaj paylaşmış, kendisini güvende hissetmediğini söylemişti. Hem Şahin hem de Kamışlı, karakola giderek Yiğit Marcus Aral'dan şikayetçi oldu