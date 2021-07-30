30 Temmuz 2021, Cuma
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Yiğit Marcus Aral'a mahkemeden kötü haber
Şevval Şahin, Kerem Kamışlı ile çıktığı yemeği eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın basmasıyla büyük şok yaşamış, Aral Kamışlı'yı oturduğu sandalye ile birlikte denize atmıştı. Yaşanan skandalın ardından mahkemeye başvuran Şahin ve Kerem Kamışlı, uzaklaştırma talep etmişti. Geçtiğimiz günlerde eski sevgilisiyle yeniden barışan Yiğit Marus Aral'a mahkemeden kötü haber geldi.
Giriş Tarihi: 30.07.2021 16:47
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