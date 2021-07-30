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Yiğit Marcus Aral'a mahkemeden kötü haber

Şevval Şahin, Kerem Kamışlı ile çıktığı yemeği eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın basmasıyla büyük şok yaşamış, Aral Kamışlı'yı oturduğu sandalye ile birlikte denize atmıştı. Yaşanan skandalın ardından mahkemeye başvuran Şahin ve Kerem Kamışlı, uzaklaştırma talep etmişti. Geçtiğimiz günlerde eski sevgilisiyle yeniden barışan Yiğit Marus Aral'a mahkemeden kötü haber geldi.

Giriş Tarihi: 30.07.2021 16:47
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Yiğit Marcus Aral'a mahkemeden kötü haber

Yiğit Marcus Aral, eski sevgilisi Şevval Şahin'in görüştüğü ve baş başa yemeğe çıktığı Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı Boğaz'da denize attı.

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Yiğit Marcus Aral'a mahkemeden kötü haber

Magazin gündemine bomba gibi düşen olay sonrası Şevval Şahin eski sevgilisi hakkında sitem dolu bir mesaj paylaşmış, kendisini güvende hissetmediğini söylemişti. Hem Şahin hem de Kamışlı, karakola giderek Yiğit Marcus Aral'dan şikayetçi oldu

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Yiğit Marcus Aral'a mahkemeden kötü haber

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şikayetin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gözaltına alınan ve polis eşliğinde adliyeye getirilen Yiğit Marcus Aral ifadesinde eski sevgilisiyle ilgili ithamlarda bulundu.

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Yiğit Marcus Aral'a mahkemeden kötü haber

"Olaydan bir hafta önce kız arkadaşım Şevval Şahin'in Kerem Kamışlı ile otelde kaldıkları ve gizli aşk yaşadıkları kulağıma geldi. Bunun üzerine açıklama yaparak kendisinden ayrıldım. Ben Türkiye'de tanınan birisiyim. Bu yüzden açıklama yaptım" dedi.

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Yiğit Marcus Aral'a mahkemeden kötü haber

Daha sonra Şahin'le görüştüğünü anlatan Aral, "Benim kızacağım şekilde Kerem Kamışlı ile sosyal medyada videolarını paylaştı. Tutarsız davranışlarına serzenişte bulundum.