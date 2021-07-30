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Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin güzellik sırrını açıkladı!

Hercai dizisiyle gönüllere taht kuran Ebru Şahin, Cedi Osman'la yaşadığı aşkla da magazin gündemine oturdu. Geçtiğimiz akşam sevgilisiyle birlikte Hasan Can Kaya'yı izlemeye giden Şahin, mutluluk pozlarıyla büyük ilgi gördü. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de ekranların en sevilen oyuncularından olan Şahin'in güzellik sırrı herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 30.07.2021 16:26
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Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin güzellik sırrını açıkladı!

Rol aldığı Hercai dizisinin final yapmasının ardından sevgilisi Cedi Osman'la tatile çıkan Ebru Şahin, önceki akşam Harbiye'de sahne alan Hasan Can Kaya'yı izlemeye gitti.

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Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin güzellik sırrını açıkladı!

Objektiflere poz veren çifte hayranları büyük ilgi gösterdi.

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Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin güzellik sırrını açıkladı!

Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından olan Ebru Şahin güzelliğiyle yine dikkat çekti.

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Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin güzellik sırrını açıkladı!

Yeni dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan 27 yaşındaki ünlü oyuncu Ebru Şahin, son dönemde sosyal medyanın da büyük ilgi gösterdiği isimlerden oldu.

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Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin güzellik sırrını açıkladı!

Paylaşımlarına beğeni yağan Ebru Şahin'in güzellik sırrı herkesi şaşırttı. İşte Ebru Şahin'in güzellik tüyosu...