Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin güzellik sırrını açıkladı!

Hercai dizisiyle gönüllere taht kuran Ebru Şahin, Cedi Osman'la yaşadığı aşkla da magazin gündemine oturdu. Geçtiğimiz akşam sevgilisiyle birlikte Hasan Can Kaya'yı izlemeye giden Şahin, mutluluk pozlarıyla büyük ilgi gördü. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de ekranların en sevilen oyuncularından olan Şahin'in güzellik sırrı herkesi şaşırttı.