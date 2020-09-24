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Yeşim Salkım'a hakaret eden Murat Övüç'ten ilginç savunma: Şov amaçlıydı...
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, sahne aldığı mekânda Yeşim Salkım hakkında ağır küfürler savurmuş Salkım'ın şikayeti üzerine soruşturma açılmıştı. Savcılığa ifade veren Murat Övüç, 'Küfürler tamamen ağız alışkanlığından dolayı sarf edildi. Şaka mahiyetinde bulundum suçsuzum' ifadesinde bulundu. Savcılık söz konusu suçun uzlaşmaya tabi olmasından dolayı dosyayı uzlaşma bürosuna gönderdi.
Giriş Tarihi: 24.09.2020 17:05 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 17:07
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