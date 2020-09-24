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Yeşim Salkım'a hakaret eden Murat Övüç'ten ilginç savunma: Şov amaçlıydı...

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, sahne aldığı mekânda Yeşim Salkım hakkında ağır küfürler savurmuş Salkım'ın şikayeti üzerine soruşturma açılmıştı. Savcılığa ifade veren Murat Övüç, 'Küfürler tamamen ağız alışkanlığından dolayı sarf edildi. Şaka mahiyetinde bulundum suçsuzum' ifadesinde bulundu. Savcılık söz konusu suçun uzlaşmaya tabi olmasından dolayı dosyayı uzlaşma bürosuna gönderdi.

Giriş Tarihi: 24.09.2020 17:05 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 17:07
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Yeşim Salkım'a hakaret eden Murat Övüç'ten ilginç savunma: Şov amaçlıydı...

Antalya'da çıktığı bir sahnede sanatçı Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'ün konser anlaşması iptal edilmiş, Övüç'ün yerine Yeşim Salkım sahneye çıkmıştı. Gelen tepkiler üzerine Murat Övüç, Yeşim Salkım'dan özür dilemiş ancak Yeşim Salkım sosyal medya fenomeni hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

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Yeşim Salkım'a hakaret eden Murat Övüç'ten ilginç savunma: Şov amaçlıydı...

'YAPTIĞIM BÜYÜK TERBİYESİZLİKTİ'

Gelen tepkiler üzerine Murat Övüç, Yeşim Salkım'dan özür diledi. Murat Övüç: "Sayın Yeşim Salkım hanımefendiden çok özür diliyorum. Yaptığım çok büyük bir terbiyesizlikti. Bu arada çalıştığım firmalara 'Murat Övüç'ü çıkarmayın' diye telefonlar geliyormuş. Bir insanın ekmeğiyle oynanmaz. Tekrar özür dilerim, saygılar" demişti.

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Yeşim Salkım'a hakaret eden Murat Övüç'ten ilginç savunma: Şov amaçlıydı...

'SARF ETTİĞİM SÖZLER ŞOV AMAÇLIDIR'

Yeşim Salkım'ın şikâyetinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Murat Övüç hakkında soruşturma başlattı. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında Övüç'ün ifadesini aldı.

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Yeşim Salkım'a hakaret eden Murat Övüç'ten ilginç savunma: Şov amaçlıydı...

Murat Övüç savcılıkta verdiği ifadesinde, 'Ben Bursa'da verdiğim bir röportajımda 'Kadının erkeğin arkasında yürümesinde bir sakınca yoktur.' demiştim. Bu olay çarptırılarak halkı kin ve düşmanlığa sevk etmiştir. Benim Antalya'da bulunan mekânda Yeşim Salkım hakkında söylediğim sözler sahnede şov amaçlı sarf ettiğim sözlerdir.' şeklinde konuştu. Savcılık söz konusu şikayete konu olan suçun uzlaşmaya tabi suçlardan sayıldığı için dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. İki taraf ilerleyen günlerde uzlaştırmacı aracılığıyla irtibata girecek.