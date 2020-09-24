Yeşim Salkım'a hakaret eden Murat Övüç'ten ilginç savunma: Şov amaçlıydı...

Murat Övüç savcılıkta verdiği ifadesinde, 'Ben Bursa'da verdiğim bir röportajımda 'Kadının erkeğin arkasında yürümesinde bir sakınca yoktur.' demiştim. Bu olay çarptırılarak halkı kin ve düşmanlığa sevk etmiştir. Benim Antalya'da bulunan mekânda Yeşim Salkım hakkında söylediğim sözler sahnede şov amaçlı sarf ettiğim sözlerdir.' şeklinde konuştu. Savcılık söz konusu şikayete konu olan suçun uzlaşmaya tabi suçlardan sayıldığı için dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. İki taraf ilerleyen günlerde uzlaştırmacı aracılığıyla irtibata girecek.