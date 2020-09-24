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Taner Ölmez ve kardeşi herkesi hayrete düşürdü! Yok böyle benzerlik...

Başarılı oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Taner Ölmez sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Medcezir dizisinde canlandırdığı Mert karakteriyle çıkış yakalayan Taner Ölmez, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Oyuncu Ece Çeşmioğlu ile aşk yaşayan Taner Ölmez, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden biri. Taner Ölmez sosyal medya hesabından kardeşi ile olan fotoğrafını paylaştı, görenler şaşkına döndü.

Giriş Tarihi: 24.09.2020 14:50 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 14:56
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Taner Ölmez ve kardeşi herkesi hayrete düşürdü! Yok böyle benzerlik...

Başarılı oyuncu Taner Ölmez başarılı oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çekerken özel hayatıyla da merak konusu oldu. Ece Çeşmioğlu ile aşk yaşayan Ölmez, Instagram'dan kardeşi ile pozunu paylaştı. Taner Ölmez'in kardeşiyle benzerliği herkesi şaşırtırken diğer ünlülerin de kardeşleri araştırıldı. İşte Taner Ölmez ve ünlülerin kardeşleri.

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Taner Ölmez ve kardeşi herkesi hayrete düşürdü! Yok böyle benzerlik...

İREM HELVACIOĞLU

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Taner Ölmez ve kardeşi herkesi hayrete düşürdü! Yok böyle benzerlik...

İREM HELVACIOĞLU VE ABLASI MERVE HELVACIOĞLU

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Taner Ölmez ve kardeşi herkesi hayrete düşürdü! Yok böyle benzerlik...

İREM HELVACIOĞLU'NUN ABLASI MERVE HELVACIOĞLU

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Taner Ölmez ve kardeşi herkesi hayrete düşürdü! Yok böyle benzerlik...

TOLGA SARITAŞ