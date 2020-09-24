Taner Ölmez ve kardeşi herkesi hayrete düşürdü! Yok böyle benzerlik...

Başarılı oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Taner Ölmez sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Medcezir dizisinde canlandırdığı Mert karakteriyle çıkış yakalayan Taner Ölmez, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Oyuncu Ece Çeşmioğlu ile aşk yaşayan Taner Ölmez, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden biri. Taner Ölmez sosyal medya hesabından kardeşi ile olan fotoğrafını paylaştı, görenler şaşkına döndü.