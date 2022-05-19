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Yeşilçam’ın yıldızı Türkan Şoray’dan 19 Mayıs kutlaması! “Gelecek gençliktedir! Ata’mıza sonsuz minnetle"

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan yola çıkarak başlattığı kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesi 103. yılında da tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Magazin dünyasının ünlü isimleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla kutladı. İşte o kutlamalar...

Giriş Tarihi: 19.05.2022 11:36 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 11:36
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Yeşilçam’ın yıldızı Türkan Şoray’dan 19 Mayıs kutlaması! “Gelecek gençliktedir! Ata’mıza sonsuz minnetle

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103. yılı coşkuyla kutlandı. Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı ünlü isimler sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kutladı. İşte o paylaşımlar…

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Yeşilçam’ın yıldızı Türkan Şoray’dan 19 Mayıs kutlaması! “Gelecek gençliktedir! Ata’mıza sonsuz minnetle

TÜRKAN ŞORAY

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Türkan Şoray, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için yaptığı paylaşıma; "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun. Gelecek gençliktedir. Ata'mıza sonsuz minnetle" notunu düştü.

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Yeşilçam’ın yıldızı Türkan Şoray’dan 19 Mayıs kutlaması! “Gelecek gençliktedir! Ata’mıza sonsuz minnetle

KENAN DOĞULU

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 19 Mayıs'ı; "Hep aynı heyecan ve coşkuyla kutladığımız özlem dolu çocukluğumun 19 Mayısları çok güzeldi. Aylar öncesinden kutlama gösterileri için hazırlıklar yaptığımız o neşeli günler… Eşi benzeri olmayan vizyonu ve devrimleriyle ulusuna ve çağına yön veren, dehası ile bugünlerimizi bile aydınlatan Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyorum" sözleriyle kutladı.

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Yeşilçam’ın yıldızı Türkan Şoray’dan 19 Mayıs kutlaması! “Gelecek gençliktedir! Ata’mıza sonsuz minnetle

HANDE ERÇEL

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Yeşilçam’ın yıldızı Türkan Şoray’dan 19 Mayıs kutlaması! “Gelecek gençliktedir! Ata’mıza sonsuz minnetle

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