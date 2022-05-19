19 Mayıs 2022, Perşembe
Yeşilçam’ın yıldızı Türkan Şoray’dan 19 Mayıs kutlaması! “Gelecek gençliktedir! Ata’mıza sonsuz minnetle"
Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan yola çıkarak başlattığı kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesi 103. yılında da tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Magazin dünyasının ünlü isimleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla kutladı. İşte o kutlamalar...
Giriş Tarihi: 19.05.2022 11:36 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 11:36
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