Erşan Kuneri ve Gibi polemiği! Zafer Algöz ve Kıvanç Kılınç birbirine girdi

Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği Erşan Kuneri dizisi bir dijital platformda yayına girdi. İzleyiciden birçok olumsuz yanıt alan yapımın oyuncularından Zafer Algöz'ün sözleri olay oldu. Sosyal medyada da oldukça ilgi gören 'Gibi' dizisini küçümseyen açıklamalarda bulunan Algöz'e dizinin oyuncusu Kıvanç Kılınç'tan yanıt geldi. Şarkıcı Aleyna Tilki de Gibi ve Erşan Kuneri hakkındaki düşüncelerini sosyal medyadan paylaştı ve Gibi'ye destek verdi.