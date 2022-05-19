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Erşan Kuneri ve Gibi polemiği! Zafer Algöz ve Kıvanç Kılınç birbirine girdi

Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği Erşan Kuneri dizisi bir dijital platformda yayına girdi. İzleyiciden birçok olumsuz yanıt alan yapımın oyuncularından Zafer Algöz'ün sözleri olay oldu. Sosyal medyada da oldukça ilgi gören 'Gibi' dizisini küçümseyen açıklamalarda bulunan Algöz'e dizinin oyuncusu Kıvanç Kılınç'tan yanıt geldi. Şarkıcı Aleyna Tilki de Gibi ve Erşan Kuneri hakkındaki düşüncelerini sosyal medyadan paylaştı ve Gibi'ye destek verdi.

Giriş Tarihi: 19.05.2022 12:10
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Erşan Kuneri ve Gibi polemiği! Zafer Algöz ve Kıvanç Kılınç birbirine girdi

Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak'ın başrollerde oynadığı Erşan Kuneri dizisi geçtiğimiz hafta yayına girmişti. Türkiye'nin son günlerde en çok konuşulan projelerinden bir olan Erşan Kuneri sosyal medyanın da gündemine oturdu.

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Erşan Kuneri ve Gibi polemiği! Zafer Algöz ve Kıvanç Kılınç birbirine girdi

ERŞAN KUNERİ'Yİ GİBİ İLE KIYASLADI

Usta oyuncu Zafer Algöz, sosyal medyada yapılan bir yoruma verdiği yanıtla dikkat çekti.

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Erşan Kuneri ve Gibi polemiği! Zafer Algöz ve Kıvanç Kılınç birbirine girdi

"Erşan Kuneri'yi resmen sıfır beklenti ile açtım ama resmen her bölümde durdurup 1-2 dakika gülmek zorunda kaldım. 6. bölüme geldim efsane gerçekten. Şu ana kadar Kooperatif Kemal favori bölümüm. İçinde bir tık Gibi esintisi hissettim gibi." yorumuna yanıt veren Zafer Algöz şaşırttı.

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Erşan Kuneri ve Gibi polemiği! Zafer Algöz ve Kıvanç Kılınç birbirine girdi

"GİBİ'NİN BU SEVİYEYE GELEBİLMESİ İÇİN..."

Algöz'ün "Gibi'nin bu seviyeye gelmesi için, 2 fırın ekmek, 4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek" ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.

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Erşan Kuneri ve Gibi polemiği! Zafer Algöz ve Kıvanç Kılınç birbirine girdi

Fenomen dizi Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç ise bu sözlerin ardından sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kılınç paylaşımında "Yetişkinliğin ve tekâmülün, biyolojik değil zihinsel ve kültürel süreçlerin sonucu olduğu zahmetsizce gözlemlenebiliyor." ifadelerini kullandı.