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Haberler Galeri Yeşilçam'ın yıldızı Türkan Şoray ile Nazan Şoray sır gibi saklıyordu! Hiç bilinmeyen kız kardeşleri ortaya çıktı

Yeşilçam'ın yıldızı Türkan Şoray ile Nazan Şoray sır gibi saklıyordu! Hiç bilinmeyen kız kardeşleri ortaya çıktı

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray'ın kız kardeşi Nazan Şoray da en az kendisi kadar ünlü olmuştu. Ancak Türkan Şoray ile Nazan Şoray kardeşlerin neredeyse kimsenin bilmediği bir kız kardeşleri olduğunu ortaya çıktı. Bugüne kadar magazinde hiç yer almayan, adeta sır gibi saklanan kız kardeşleri Figen Çevik Gezer'ı görenler çok şaşırdı. İşte Nazan Şoray ile Türkan Şoray'ın kız kardeşi...

Giriş Tarihi: 04.08.2022 12:06 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 12:08
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Yeşilçam’ın yıldızı Türkan Şoray ile Nazan Şoray sır gibi saklıyordu! Hiç bilinmeyen kız kardeşleri ortaya çıktı

Türk sinemasının 'Sultan' lakabıyla anılan yıldızı Türkan Şoray'ın kendi gibi ünlü olan kız kardeşi Nazan Şoray'ı bilmeyen yoktur. Ancak ünlü kardeşlerin hiç bilinmeyen bir kız kardeşi daha olduğu ortaya çıktı.

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Yeşilçam’ın yıldızı Türkan Şoray ile Nazan Şoray sır gibi saklıyordu! Hiç bilinmeyen kız kardeşleri ortaya çıktı

Nazan Şoray ve Türkan Şoray'ın bir kardeşlerinin daha olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

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Yeşilçam’ın yıldızı Türkan Şoray ile Nazan Şoray sır gibi saklıyordu! Hiç bilinmeyen kız kardeşleri ortaya çıktı

Adeta sır gibi saklanan, magazinde hiç yer almayan Türkan Şoray'ın kız kardeşi Figen Çevik Gezer ortaya çıktı.

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Yeşilçam’ın yıldızı Türkan Şoray ile Nazan Şoray sır gibi saklıyordu! Hiç bilinmeyen kız kardeşleri ortaya çıktı

İşte Türkan Şoray ve Nazan Şoray'ın kız kardeşi Figen Çevik Gezer...

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Yeşilçam’ın yıldızı Türkan Şoray ile Nazan Şoray sır gibi saklıyordu! Hiç bilinmeyen kız kardeşleri ortaya çıktı