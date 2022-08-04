Yeşilçam'ın yıldızı Türkan Şoray ile Nazan Şoray sır gibi saklıyordu! Hiç bilinmeyen kız kardeşleri ortaya çıktı

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray'ın kız kardeşi Nazan Şoray da en az kendisi kadar ünlü olmuştu. Ancak Türkan Şoray ile Nazan Şoray kardeşlerin neredeyse kimsenin bilmediği bir kız kardeşleri olduğunu ortaya çıktı. Bugüne kadar magazinde hiç yer almayan, adeta sır gibi saklanan kız kardeşleri Figen Çevik Gezer'ı görenler çok şaşırdı. İşte Nazan Şoray ile Türkan Şoray'ın kız kardeşi...