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Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'in kızını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! İşte Aydan Şener'in kızı...
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Aydan Şener son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Kendisi ekranda yok ama Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin, annesinin yokluğunu aratmıyor. Evet, bugüne kadar pek bilinmese de Aydan Şener'in oyuncu bir kızı var. Aydan Şener'in kızını görenler 'yok artık' diyor. Aydan Şener'in kızını görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Aydan Şener olmak üzere ünlülerin çocukları...
Giriş Tarihi: 21.10.2019 00:43 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 00:43
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