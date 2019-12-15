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Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'in kızı görenleri hayrete düşürdü
Yeşilçam'a damga vuran güzellerden Aydan Şener, bu kez kızı ile gündeme geldi. Son yıllarda televizyondan uzak duran Aydan Şener'in kızını görenler 'yok artık' diyor. Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin annesinin yokluğunu aratmıyor. 1 Mart 1963 tarihinde Kilis'te dünyaya gelen Yeşilçam efsanesi Aydan Şener, 1981 yılında Türkiye Güzeli seçildi. Çok kısa bir süre mankenlik yapan Aydan Şener'in oyunculuğa başlaması ve evlenmesi de aynı yıla denk geliyor; 1983...
Giriş Tarihi: 15.12.2019 02:01 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 02:06
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