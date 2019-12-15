Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'in kızı görenleri hayrete düşürdü

Kim der 56 yaşında... Yeşilçam'ın en güzel yıldızlarından biri olan Aydan Şener artık ekranlardan uzak bir isim. Pek çok dizi ve filmde yer aldıktan sonra daha sakin bir hayat seçen ve artık sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Aydan Şener'i aratmayan biri var. Birçoğumuz bilmiyoruz ama Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin de oyuncu. Peki Aydan Şener'in kızı kim? Görünce çok şaşıracaksınız. Başta Aydan Şener'in kızı olmak üzere ünlü isimlerin merak edilen çocuklarını sizler için derledik.