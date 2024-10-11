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Yeşilçam'ın unutulmayan ismi İhsan Yüce hakkında şaşırtan gerçek!

Türk sinemasının en önemli oyuncularından biri olan İhsan Yüce, 1991 yılında aramızdan ayrıldı. 62 yıllık hayatına sayısız proje sığdıran Yüce, girdiği her rolün hakkını veren usta bir sanatçıydı. "Çöpçüler Kralı", "Kibar Feyzo" ve daha birçok önemli yapımda izleyicilerin kalbinde taht kurdu. Ömrü sanatla geçen İhsan Yüce'nin hayatı hakkındaki gerçekleri duyunca çok şaşıracaksınız...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.10.2024 16:53 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 16:58
Yeşilçam’ın unutulmayan ismi İhsan Yüce hakkında şaşırtan gerçek!

62 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden usta sanatçı İhsan Yüce, sevenlerini yasa boşmuştu.

Yeşilçam’ın unutulmayan ismi İhsan Yüce hakkında şaşırtan gerçek!

Yeşilçam emektarı İhsan Yüce, 1929 yılında başlayan ve 1991 yılında son bulan 62 yıllık hayatına 169 film, 59 senaryo ve 10 yönetmenlik çalışması sığdırdı.

Yeşilçam’ın unutulmayan ismi İhsan Yüce hakkında şaşırtan gerçek!

Hem oyuncu hem yazar hem yönetmen, 'Ekmek Şarap, Sen ve Ben…'in unutulmaz şairi İhsan Yüce, aynı zamanda arkeolog, ressam ve heykeltıraştı.

Yeşilçam’ın unutulmayan ismi İhsan Yüce hakkında şaşırtan gerçek!

İhsan Yüce, Kemal Sunal ve Tarık Akan'ın en yakın arkadaşı, Menderes Samancılar, Aytaç Arman gibi pek çok usta oyuncuyu da Yeşilçam'a kazandırdı.

Yeşilçam’ın unutulmayan ismi İhsan Yüce hakkında şaşırtan gerçek!

İHSAN YÜCE KİMDİR?

İhsan Yüce, 23 Ocak 1929 tarihinde dünyaya geldi.

Dağıstan göçmeni Kafkas bir ailede doğdu. 7 kardeşin üçüncüsüdür.