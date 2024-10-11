11 Ekim 2024, Cuma
Yeşilçam'ın unutulmayan ismi İhsan Yüce hakkında şaşırtan gerçek!
Türk sinemasının en önemli oyuncularından biri olan İhsan Yüce, 1991 yılında aramızdan ayrıldı. 62 yıllık hayatına sayısız proje sığdıran Yüce, girdiği her rolün hakkını veren usta bir sanatçıydı. "Çöpçüler Kralı", "Kibar Feyzo" ve daha birçok önemli yapımda izleyicilerin kalbinde taht kurdu. Ömrü sanatla geçen İhsan Yüce'nin hayatı hakkındaki gerçekleri duyunca çok şaşıracaksınız...
Giriş Tarihi: 11.10.2024 16:53 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 16:58