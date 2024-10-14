14 Ekim 2024, Pazartesi
Milyoner'de terleten Muhammed Ali sorusu! Yarışmacı zorlu anlar yaşadı | İşte merak edilen o cevap
ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programa katılan Ebrar Köse isimli yarışmacı baraj sorusunda zorlu anlar yaşadı. 50 bin TL değerindeki "Muhammed Ali" sorusuna joker kullanan yarışmacı tereddüt ederek cevap verdi... İşte programda yaşanan o anlar...
Giriş Tarihi: 14.10.2024 02:13 Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 02:34