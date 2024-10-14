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Milyoner'de terleten Muhammed Ali sorusu! Yarışmacı zorlu anlar yaşadı | İşte merak edilen o cevap

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programa katılan Ebrar Köse isimli yarışmacı baraj sorusunda zorlu anlar yaşadı. 50 bin TL değerindeki "Muhammed Ali" sorusuna joker kullanan yarışmacı tereddüt ederek cevap verdi... İşte programda yaşanan o anlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.10.2024 02:13 Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 02:34
Milyoner’e damga vuran Muhammed Ali sorusu!

Dünyanın en çok kazandıran ve ATV'nin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda da izleyicileri ekrana kilitleyen heyecan dolu anlar yaşandı.

Milyoner’e damga vuran Muhammed Ali sorusu!

Yarışmaya Ankara'dan katılan Ebrar Köse isimli yarışmacı, ilk 6 soruda başarılı bir performans sergiledi.

Milyoner’e damga vuran Muhammed Ali sorusu!

Başarılı performans sergileyen yarışmacının 7. soruda karşısına "2001'de vizyona giren ve Muhammed Ali'nin hayat hikayesini anlatan "Ali" adlı filmde Muhammed Ali'yi canlandıran oyuncu kimdir?" sorusu çıktı.

Milyoner’e damga vuran Muhammed Ali sorusu!

SORU: "2001'de vizyona giren ve Muhammed Ali'nin hayat hikayesini anlatan "Ali" adlı filmde Muhammed Ali'yi canlandıran oyuncu kimdir?"

ŞIKLAR
A: Morgan Freeman

B: Samuel L. Jackson

C: Will Smith

D: Danzel Washington

Milyoner’e damga vuran Muhammed Ali sorusu!

Bunun üzerine heyecanına yenik düşen ve kafası karışan yarışmacı, soruda yüzde elli joker hakkını kullanarak kendinden emin bir şekilde soruya " B: Samuel L. Jackson" şıkkını söyledi.