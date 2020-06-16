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Yeşilçam'ın 'Tecavüzcü Coşkun'u 75’nci yaşını sürpriz partiyle kutladı
Yeşilçam'ın 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı emektar oyuncusu Coşkun Göğen, 75'inci yaşını sürpriz doğum günü partisiyle kutladı. Antalya'da bir plajda eğlence müdürü olarak görev alan Göğen, yeni yaşını iş arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Neşeli hareketleriyle dikkati çeken Göğen, koronavirüs önlemlerine uymayı da ihmal etmedi.
Giriş Tarihi: 16.06.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 10:58
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