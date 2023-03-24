Yeşilçam’ın güzel oyuncusu Bahar Öztan 4. kez kansere yakalandı! Hastane odasından paylaştı

Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından olan Bahar Öztan 3 kez yendiği kansere yeniden yakalandı. Uzun süredir kolon kanseriyle mücadele eden Öztan Bodrum'da yeniden tedaviye başladı. Hastane odasından bir fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu görenleri hem sevindirdi hem de duygulandırdı.