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Haberler Galeri Yeşilçam’ın güzel oyuncusu Bahar Öztan 4. kez kansere yakalandı! Hastane odasından paylaştı

Yeşilçam’ın güzel oyuncusu Bahar Öztan 4. kez kansere yakalandı! Hastane odasından paylaştı

Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından olan Bahar Öztan 3 kez yendiği kansere yeniden yakalandı. Uzun süredir kolon kanseriyle mücadele eden Öztan Bodrum'da yeniden tedaviye başladı. Hastane odasından bir fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu görenleri hem sevindirdi hem de duygulandırdı.

Giriş Tarihi: 24.03.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 10:01
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Yeşilçam’ın güzel oyuncusu Bahar Öztan 4. kez kansere yakalandı! Hastane odasından paylaştı

Yeşilçam'ın 'Gamzeli Güzel'i Bahar Öztan daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalandı. Tedavisine Bodrum'da devam eden ünlü yıldız, hastane odasından yeğeniyle bir fotoğraf paylaştı.

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Yeşilçam’ın güzel oyuncusu Bahar Öztan 4. kez kansere yakalandı! Hastane odasından paylaştı

Kolon kanseri tedavisi gören Bahar Öztan, tedavi sürecinde yeğeninin ziyaretiyle moral buldu.

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Yeşilçam’ın güzel oyuncusu Bahar Öztan 4. kez kansere yakalandı! Hastane odasından paylaştı

Instagram hesabından yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Öztan fotoğrafa "Halasını hastaneye ziyarete gelmiş güzel gülücüklerinle moral verdi mis kokusu beni bir müddet idare eder" notunu düştü.

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Yeşilçam’ın güzel oyuncusu Bahar Öztan 4. kez kansere yakalandı! Hastane odasından paylaştı

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK GELDİ

Yeğeniyle fotoğrafına kısa süre içinde yüzlerce yorum gelen Öztan'a ünlü isimler de destek mesajları yazdılar.

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Yeşilçam’ın güzel oyuncusu Bahar Öztan 4. kez kansere yakalandı! Hastane odasından paylaştı

Öztan'ın fotoğrafına, magazin gazetecisi Şenay Düdek, şarkıcı Niran Ünsal, Özden Cerrahoğlu ve Deniz Gencay gibi isimler destek yorumları yazdılar.