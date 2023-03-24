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Yeşilçam’ın güzel oyuncusu Bahar Öztan 4. kez kansere yakalandı! Hastane odasından paylaştı
Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından olan Bahar Öztan 3 kez yendiği kansere yeniden yakalandı. Uzun süredir kolon kanseriyle mücadele eden Öztan Bodrum'da yeniden tedaviye başladı. Hastane odasından bir fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu görenleri hem sevindirdi hem de duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 24.03.2023 10:01Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 10:01