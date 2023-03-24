Seda Sayan’a uyan Safiye Soyman estetik masasına yattı! Son hali sosyal medyayı salladı

O anları Instagram hesabından yayınlayan Soyman, "Birkaç gün önce boyun gerdirme ameliyatı oldum. Gerçekten çok güzel oldu. Acısız, sızısız lokal anestezi ile muhteşem oldu çok gıdıklıydım ben. İki buçuk saat sürdü bu arada Seda Sayan kankam baskın yaptı merak etti o da çok beğendi" ifadelerini kullandı.