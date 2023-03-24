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Seda Sayan’a uyan Safiye Soyman estetik masasına yattı! Son hali sosyal medyayı salladı

Bugüne kadar geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri haline gelen Seda Sayan yakın arkadaşı Safiye Soyman'ı da estetiğe ikna etti. Sayan'ın önerisine kulak veren Sayan ameliyat masasına yattı. Son halini takipçileriyle paylaşan Safiye Soyman'ın son hali sosyal medyanın gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 24.03.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 11:42
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Seda Sayan’a uyan Safiye Soyman estetik masasına yattı! Son hali sosyal medyayı salladı

Geçirdiği operasyonlarla gündemden düşmeye Seda Sayan yakın arkadaşı Safiye Soyman'ı da estetiğe ikna etti.

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Seda Sayan’a uyan Safiye Soyman estetik masasına yattı! Son hali sosyal medyayı salladı

Sayan'ın izinden giderek yüzüne birçok işlem yaptıran Soyman, son olarak boyun gerdirme ameliyatı oldu.

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Seda Sayan’a uyan Safiye Soyman estetik masasına yattı! Son hali sosyal medyayı salladı

Daha önce göz kapağı ameliyatı olan Safiye Soyman, şimdi de Seda Sayan'ın isteği doğrultusunda boynuna "Lolita Lift" adı verilen bir işlem yaptırdı.

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Seda Sayan’a uyan Safiye Soyman estetik masasına yattı! Son hali sosyal medyayı salladı

O anları Instagram hesabından yayınlayan Soyman, "Birkaç gün önce boyun gerdirme ameliyatı oldum. Gerçekten çok güzel oldu. Acısız, sızısız lokal anestezi ile muhteşem oldu çok gıdıklıydım ben. İki buçuk saat sürdü bu arada Seda Sayan kankam baskın yaptı merak etti o da çok beğendi" ifadelerini kullandı.

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Seda Sayan’a uyan Safiye Soyman estetik masasına yattı! Son hali sosyal medyayı salladı

Safiye Soyman'ı operasyon esnasında yalnız bırakmayan Seda Sayan, "Güzelliğimize güzellik katıyoruz. Doyamıyoruz güzelleşmeye" şeklinde konuştu.