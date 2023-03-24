HaberlerGaleriSeda Sayan’a uyan Safiye Soyman estetik masasına yattı! Son hali sosyal medyayı salladı
Seda Sayan’a uyan Safiye Soyman estetik masasına yattı! Son hali sosyal medyayı salladı
Bugüne kadar geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri haline gelen Seda Sayan yakın arkadaşı Safiye Soyman'ı da estetiğe ikna etti. Sayan'ın önerisine kulak veren Sayan ameliyat masasına yattı. Son halini takipçileriyle paylaşan Safiye Soyman'ın son hali sosyal medyanın gündemine oturdu.
Giriş Tarihi: 24.03.2023 11:42Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 11:42