Bir dönemin güzelliğiyle konuşulan ismiydi! Salako'nun Emine'si son haliyle şaşırttı
Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı Salako filmindeki Emine karakteriyle hafızalara kazınan Meral Zeren, yıllar içindeki değişimiyle gündeme geldi. Yeşilçam'ın unutulmaz güzellerinden olan usta oyuncunun son hali dikkat çekti.
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde rol alan Meral Zeren, özellikle Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı Salako filmindeki Emine karakteriyle hafızalara kazındı. Bir döneme güzelliğiyle damga vuran usta oyuncunun yıllar içindeki değişimi ise yeniden gündeme geldi.
1956 yılında dünyaya gelen Meral Zeren, sanat hayatına genç yaşlarda şarkıcılıkla başladı. Dönemin usta yönetmenleri Atıf Yılmaz ve Memduh Ün tarafından keşfedilmesiyle sinemaya adım atan oyuncu, 1971 yapımı Önce Sev Sonra Vur filmiyle beyazperdede boy gösterdi.
KEMAL SUNAL'IN SALAKO FİLMİNDEKİ EMİNE'Sİ UNUTULMADI
Özellikle 1970'li yıllarda Yeşilçam'ın dikkat çeken isimlerinden biri olan Meral Zeren, Salako, Şaşkın Damat, Köyden İndim Şehire, Hanzo ve Banker Bilo gibi yapımlarda rol aldı. Ancak oyuncunun hafızalara en çok kazınan karakterlerinden biri, Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Salako filmindeki Emine oldu.
Güzelliği ve oyunculuğuyla dönemin sinemaseverlerinin beğenisini kazanan Zeren, yıllar geçse de Yeşilçam tutkunlarının unutamadığı isimler arasında yer alıyor.
EKRANLARDAN UZAK BİR YAŞAM SÜRÜYOR
Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Meral Zeren, bugünlerde daha sakin bir hayat sürmesiyle biliniyor. Geçmişte kedileriyle vakit geçirmeyi ve denize girmeyi sevdiği aktarılan usta oyuncu, yıllar önce rol aldığı filmlerle izleyicilerin hafızasındaki yerini koruyor.
Meral Zeren'in gençlik yıllarına ait fotoğrafları ile güncel görüntüleri arasındaki değişim dikkat çekti. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden olan oyuncu, yıllar önce rol aldığı yapımlarla yeniden hatırlandı.
İŞTE SON HALİ
Aradan geçen yıllara rağmen Salako filmindeki Emine karakteriyle hafızalardaki yerini koruyan Meral Zeren, Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncuları arasında anılmaya devam ediyor.