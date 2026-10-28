Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde rol alan Meral Zeren, özellikle Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı Salako filmindeki Emine karakteriyle hafızalara kazındı. Bir döneme güzelliğiyle damga vuran usta oyuncunun yıllar içindeki değişimi ise yeniden gündeme geldi.

KEMAL SUNAL'IN SALAKO FİLMİNDEKİ EMİNE'Sİ UNUTULMADI

Özellikle 1970'li yıllarda Yeşilçam'ın dikkat çeken isimlerinden biri olan Meral Zeren, Salako, Şaşkın Damat, Köyden İndim Şehire, Hanzo ve Banker Bilo gibi yapımlarda rol aldı. Ancak oyuncunun hafızalara en çok kazınan karakterlerinden biri, Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Salako filmindeki Emine oldu.

Güzelliği ve oyunculuğuyla dönemin sinemaseverlerinin beğenisini kazanan Zeren, yıllar geçse de Yeşilçam tutkunlarının unutamadığı isimler arasında yer alıyor.