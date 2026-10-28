Cihat Tamer'den ünlülük itirafı! "Ekmek yediriyor mu?" sorusuna yanıt

Bizimkiler ve Mahallenin Muhtarları dizileriyle tanınan usta oyuncu Cihat Tamer, 65 yıllık kariyerini ve şöhretin perde arkasını anlattı. Ünlü olmanın geçim sağlamaya yetmediğini belirten Tamer, "Ünlülük ekmek yediriyor mu?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Mahallenin Muhtarları ve Bizimkiler gibi dizilerle hafızalara kazınan usta oyuncu Cihat Tamer, Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu. 65 yıllık sanat hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tamer, oyunculuk mesleğinin görünmeyen yönlerine dikkat çekti.

"BU İŞE PARA PUL KAZANALIM DİYE BAŞLAMADIK" Kariyerine tiyatroyla başlayan Cihat Tamer, oyunculuğa ilk adım attığı yıllarda kendisi ve kuşağındaki birçok sanatçı için önceliğin şöhret ya da para olmadığını vurguladı.

Yıllar içinde tanındıklarını ve para kazandıklarını ifade eden Tamer, o dönemdeki bakış açılarını şu sözlerle anlattı: "Biz bu mesleğe başlarken hani meşhur olalım, para pul kazanalım falan diye başlamadık. Bizim kuşağın çoğunda bu vardır. Ama sonradan para da kazandık tabii. Meşhur da olduk. Tanındık da."

"ÜNLÜLÜK EKMEK YEDİRİYOR MU?" Yıllardır tanınan ve saygı duyulan bir oyuncu olmasına rağmen şöhretin maddi açıdan her zaman yeterli olmadığını dile getiren Cihat Tamer, ünlü olmanın geçim sağlamaya yetip yetmediği sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

"O KADAR EKMEK YOK" Şöhretin tek başına yeterli olmadığını belirten usta oyuncu, tiyatro yapmaya ve emek vermeye devam ettiğini şu sözlerle ifade etti: "Yok, o kadar. Ekmek yok. Ekmeği kendimiz işte kazarak bir yerlere geldik. Hâlen kazmaya çalışıyoruz. Tiyatro yapıyoruz."