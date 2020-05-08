Yeşilçam'ın efsanesi Arap Celal bakın nereli çıktı! Herkesi ters köşe yaptı...

Arap Celal karakteriyle Yeşilçam'a damga vuran Celal Yonat vatandaşlar tarafından yeniden hatırlandı. Birçok Yeşilçam filminde rol alan Celal Yonat, Arap Celal rolüyle nam saldı. Peki kimdir Celal Yonat. Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Peki Arap Celal aslen nereli?