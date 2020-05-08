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Haberler Galeri Yeşilçam'ın efsanesi Arap Celal bakın nereli çıktı! Herkesi ters köşe yaptı...

Yeşilçam'ın efsanesi Arap Celal bakın nereli çıktı! Herkesi ters köşe yaptı...

Arap Celal karakteriyle Yeşilçam'a damga vuran Celal Yonat vatandaşlar tarafından yeniden hatırlandı. Birçok Yeşilçam filminde rol alan Celal Yonat, Arap Celal rolüyle nam saldı. Peki kimdir Celal Yonat. Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Peki Arap Celal aslen nereli?

Giriş Tarihi: 08.05.2020 06:59 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 07:00
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Yeşilçam'ın efsanesi Arap Celal bakın nereli çıktı! Herkesi ters köşe yaptı...

Yeşilçam'ın efsane filmlerinde oynadığı Arap Celal rolüyle tanınan Celal Yonat yıllar sonra vatandaşlar tarafından yeniden hatırlandı. Birçok Yeşilçam filminde rol alan Celal Yonat, Arap Celal rolüyle nam saldı. Peki kimdir Celal Yonat. Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Peki Arap Celal aslen nereli?

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Yeşilçam'ın efsanesi Arap Celal bakın nereli çıktı! Herkesi ters köşe yaptı...

Cüneyt Arkın - Eskişehir

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Yeşilçam'ın efsanesi Arap Celal bakın nereli çıktı! Herkesi ters köşe yaptı...

Ediz Hun - İstanbul

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Yeşilçam'ın efsanesi Arap Celal bakın nereli çıktı! Herkesi ters köşe yaptı...

Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı

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Yeşilçam'ın efsanesi Arap Celal bakın nereli çıktı! Herkesi ters köşe yaptı...

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